Rada Polityki Pieniężnej obniżyła stopy procentowe o 0,25 pkt. proc. Stopa referencyjna wyniesie 4,75 proc. w skali rocznej.

Rada Polityki Pieniężnej w środę na zakończenie dwudniowego posiedzenia zdecydowała o obniżeniu stóp procentowych o 25 punktów bazowych - poinformował Narodowy Bank Polski. Tym samym stopa referencyjna wyniesie 4,75 proc. w skali rocznej.

Zgodnie z informacją NBP decyzja Rady oznacza, że główna stopa procentowa, referencyjna, obniży się do 4,75 proc. w skali rocznej. Stopa lombardowa wyniesie 5,25 proc. w skali rocznej, stopa depozytowa 4,25 proc., stopa redyskontowa weksli 4,80 proc., a stopa dyskontowa weksli 4,85 proc. w skali rocznej.

To już trzecia obniżka stóp w tym roku.

Bank dodał, że uchwała Rady Polityki Pieniężnej wchodzi w życie 4 września 2025 r. Podczas poprzedniego posiedzenia, na początku lipca br., RPP zdecydowała o obniżeniu stóp także o 25 punktów bazowych.

Wcześniej RPP obniżyła stopy procentowe na początku maja - o 50 pkt bazowych; stopa referencyjna spadła wówczas z 5,75 proc. do 5,25 proc.

Co to oznacza dla posiadaczy kredytów?

Sama ta jedna obniżka stóp procentowych obniży ratę kredytu hipotecznego na 500 tysięcy złotych na 30 lat o niemal 100 złotych - wylicza dziennikarz RMF FM Krzysztof Berenda.

Biorąc pod uwagę fakt, że jest to trzecia obniżka w tym roku, od początku kwietnia rata takiego kredytu spadła o 351 zł - dodaje Jarosław Sadowski z Rankomatu.

To nie koniec. Zdaniem ekspertów przed nami kolejne obniżki stóp, które łącznie - wraz ze spadającą stawką WIBOR (referencyjna wysokość oprocentowania pożyczek na polskim rynku międzybankowym) - powinno obniżyć raty kredytów o kolejnych 300 złotych.

Niższe stopy procentowe oznaczają korzystniejsze kredyty, niższe raty i dodatkowo większą zdolność pożyczkową. Mówiąc wprost: im stopy mocniej są obncinane, tym na większe i tańsze kredyty nas stać.



