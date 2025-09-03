Przed najbliższym weekendem czternaste emerytury otrzyma kolejne ponad 1,3 mln osób. Zakład Ubezpieczeń Społecznych wskazał, że wartość wypłat przekroczy 1,6 mld zł brutto i zdradził, kto dostanie czternastkę w najbliższych dniach.

Wypłata nie będzie realizowana w przypadku osób, którym to świadczenie przysługiwałoby w kwocie niższej niż 50 zł brutto / Shutterstock

Czternasta emerytura to kolejne roczne świadczenie pieniężne, które na stałe wpisało się w harmonogram ZUS. Dodatkowe pieniądze trafią do uprawnionych automatycznie - nie trzeba wypełniać żadnych formularzy ani składać wniosków. ZUS sam przyzna, wyliczy i wypłaci czternastą emeryturę. Część uprawnionych już otrzymała świadczenie. Inni jeszcze muszą poczekać - są jednak dobre wieści dla osób, do których emerytura trafia 6. dnia miesiąca.

We wrześniu szósty dzień miesiąca wypada w sobotę, dlatego pieniądze zostaną wypłacone do ostatniego dnia roboczego, a więc do piątku. W ramach tej transzy bonusowe świadczenie otrzyma blisko 1,3 mln osób. Łączna wartość wypłat brutto przekroczy 1 654 000 000 złotych. Kolejne terminy płatności we wrześniu to 10., 15., 20. i 25. dzień miesiąca - przekazał rzecznik ZUS Karol Poznański.

Ile wynosi czternasta emerytura?

W 2025 roku wysokość czternastej emerytury to 1878,91 zł brutto - to o prawie 98 zł więcej niż w ubiegłym roku. Kwota ta jest równa minimalnej emeryturze obowiązującej od marca 2025 do lutego 2026 roku. Pełną czternastkę otrzymają osoby, których miesięczne świadczenie długoterminowe nie przekracza 2900 zł brutto. W przypadku wyższych emerytur, ZUS zastosuje zasadę "złotówka za złotówkę", czyli czternastka będzie proporcjonalnie pomniejszana.

Kto dostanie czternastkę, a kto nie?

Dodatkowe świadczenie nie przysługuje osobom, którym po wyliczeniu przysługiwałoby mniej niż 50 zł brutto. Dotyczy to osób, których emerytura lub renta przekracza 4728,91 zł brutto miesięcznie.



Czternasta emerytura trafi nie tylko do emerytów. Otrzymają ją również osoby pobierające rentę z tytułu niezdolności do pracy, rentę rodzinną, świadczenie przedemerytalne, emeryturę pomostową, nauczycielskie świadczenie kompensacyjne oraz rodzinne świadczenie uzupełniające.

