Donald Trump ponownie pojawił się na platformie TikTok. To pierwsze jego wideo od kampanii prezydenckiej w 2024 roku. "Uratowałem TikToka, a młodzi użytkownicy są mi coś winni" - stwierdził na nagraniu. Jego profil na TikToku śledzi ponad 15 mln osób.

Donald Trump / Shutterstock

Pod koniec września Donald Trump podpisał dekret, który zmienia strukturę własności TikToka w USA. Nowe konsorcjum, w którym większość stanowią amerykańscy inwestorzy, będzie odpowiadać za działanie aplikacji w Stanach Zjednoczonych. Wśród inwestorów jest m.in. koncern Oracle, a firma ByteDance, obecny właściciel TikToka, będzie posiadać mniej niż 20 proc. akcji.

Dekret ma na celu zapewnienie, że TikTok będzie działał zgodnie z amerykańskim prawem i standardami bezpieczeństwa narodowego. Nowa struktura własnościowa ma zwiększyć kontrolę nad aplikacją przez amerykańskich inwestorów i zminimalizować obawy związane z bezpieczeństwem danych użytkowników.

Na najnowszym nagraniu Trump zwraca się do młodych użytkowników: "Do tych wszystkich młodych ludzi na TikToku: uratowałem TikToka, więc jesteście mi coś winni. Teraz patrzycie na mnie w Gabinecie Owalnym i pewnego dnia jeden z was będzie siedział za tym biurkiem. I też będzie wykonywał świetną robotę".

TikTok

Nie tylko Trump na TikToku

Na TikToku pojawił się także wiceprezydent J.D. Vance, publikując swoje pierwsze nagranie od listopada zeszłego roku. Jego obecność na platformie może wskazywać na chęć dotarcia do młodszej grupy wyborców, którzy aktywnie korzystają z mediów społecznościowych.

Hej, z tej strony J.D. Vance. Chciałem was poinformować, że wznawiamy profil wiceprezydenta na TikToku. W ostatnich miesiącach byłem trochę leniwy, koncentrowałem się na pracy wiceprezydenta, a nie na TikToku, to się zmieni - powiedział wiceprezydent.

TikTok w USA ma ponad 170 milionów użytkowników, co czyni go coraz istotniejszym narzędziem komunikacji politycznej.