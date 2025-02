To miał być pomysł na przyciągnięcie zwiedzających. Właściciel parku rozrywki w miejscowości Zibo we wschodnich Chinach namalował na ośle biało-czarne pasy, by zwierzę wyglądało jak zebra. Sławę faktycznie zyskał - o jego pomyśle piszą media w całych Chinach. Tego typu praktyki stały się w ostatnim czasie plagą w tym kraju. Niedawno w jednym z zoo psy rasy chow chow wcieliły się w tygrysy.