Wakacje 2025 zapowiadają się wyjątkowo kosztownie dla polskich rodzin. Jak wynika z najnowszego badania "Finanse Polaków", statystyczny mieszkaniec naszego kraju zamierza przeznaczyć na tegoroczny urlop 4161 zł – to o 391 zł więcej niż w roku ubiegłym. Zdecydowana większość Polaków nie zamierza oszczędzać na letnim wypoczynku, a coraz więcej osób wybiera zagraniczne kierunki.

Ile Polacy planują wydać na wakacje? (zdj. ilustracyjne) / Shutterstock

Według danych przekazanych przez Bank Millennium, deklarowane wydatki Polaków obejmują nie tylko koszty transportu i noclegu, ale także wyżywienie oraz atrakcje turystyczne. Co ciekawe, aż 75 proc. ankietowanych zamierza wydać na osobę więcej niż 2,5 tys. zł. Dla porównania, rok temu taką kwotę planowało przekroczyć jedynie 55 proc. badanych. Z kolei 29 proc. osób zamierza zmieścić się w budżecie do 2,5 tys. zł na osobę, podczas gdy w ubiegłym roku było to aż 45 proc.

Gdzie spędzamy urlop?

Wakacyjne plany ma już 61 proc. Polaków. Co piąty mieszkaniec kraju nie planuje żadnego wyjazdu, a 18 proc. wciąż nie podjęło decyzji, gdzie spędzi urlop. Najwięcej osób, bo połowa ankietowanych, zamierza wypoczywać w Polsce. Jednak coraz większą popularnością cieszą się wyjazdy zagraniczne - w tym roku planuje je aż 39 proc. badanych, podczas gdy w ubiegłym roku było to 36 proc.

Z badania wynika, że aż 78 proc. Polaków przynajmniej raz w roku wyjeżdża do innej miejscowości w kraju, a co trzecia osoba robi to nawet cztery razy w roku. Jeśli chodzi o wyjazdy zagraniczne, przynajmniej raz w roku na taki urlop decyduje się 47 proc. ankietowanych, podczas gdy 26 proc. w ogóle nie opuszcza granic Polski.

Najczęściej na zagraniczne wakacje wybieramy się z rodziną lub dziećmi (44 proc.) oraz z partnerem lub partnerką (40 proc.). Co piąty Polak podróżuje z przyjaciółmi, a 11 proc. decyduje się na samotny wyjazd. Służbowe podróże lub wyjazdy z kolegami z pracy stanowią zaledwie 3 proc. wszystkich wyjazdów.

Jak płacimy za granicą?

Podczas zagranicznych podróży Polacy najczęściej korzystają z gotówki, którą wymieniają jeszcze w kraju - taką formę płatności wybiera 51 proc. respondentów. Coraz większą popularnością cieszą się również karty wielowalutowe, z których korzysta 28 proc. osób. Na miejscu gotówkę wymienia 21 proc. badanych, natomiast kartą debetową płaci 16 proc., a kredytową - 12 proc.

Jak zauważają autorzy badania: "Obecnie 39 proc. Polaków w ogóle nie posługuje się walutami obcymi. Wyjazd za granicę to główna okoliczność, w której Polacy korzystają z walut obcych - takie zastosowanie walut deklaruje równo połowa Polaków".

Analizując częstotliwość wyjazdów, można zauważyć, że Polacy coraz chętniej korzystają z możliwości podróżowania, zarówno po kraju, jak i za granicę. Przynajmniej raz w roku na urlop w Polsce decyduje się zdecydowana większość badanych, a wielu z nich wyjeżdża nawet kilka razy w ciągu roku. Wyjazdy zagraniczne, choć nadal mniej popularne niż krajowe, zyskują na znaczeniu - niemal połowa Polaków deklaruje, że przynajmniej raz w roku opuszcza granice kraju.

Badanie "Finanse Polaków" zostało przeprowadzone przez Ogólnopolski Panel Badawczy Ariadna w dniach 6-12 czerwca na próbie 1046 osób. Wyniki jasno pokazują, że Polacy coraz chętniej inwestują w wypoczynek.