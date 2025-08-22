Bank PKO BP poinformował swoich klientów, że już w najbliższą niedzielę będzie przerwa w dostępie do bankowości internetowej i mobilnej. Które usługi nie będą działać i w jakich godzinach? Tego dowiesz się z tego artykułu.
Ważna informacja dla wszystkich klientów banku PKO BP. Zróbcie wszystkie ważne transakcje wcześniej.
24 sierpnia (niedziela), w godz. 00:30-05:00 nastąpi przerwa w działaniu aplikacji mobilnych oraz serwisów internetowych.
W tym czasie nie będzie możliwe korzystanie z serwisu internetowego i telefonicznego iPKO, iPKO biznes, a także z aplikacji PKO Junior.
Z informacji przekazanych przez PKO BP wynika, że w trakcie przerwy:
- nie skorzystasz z serwisu internetowego i telefonicznego iPKO oraz iPKO biznes
- nie będzie działać serwis i aplikacja PKO Junior,
- aplikacja IKO pozwoli jedynie na wypłatę gotówki z bankomatów oraz płatności BLIK-iem w sklepach stacjonarnych i internetowych (z wyjątkiem sytuacji, gdy źródłem płatności BLIK jest karta kredytowa),
- nie będzie działać aplikacja iPKO biznes,
- nie będzie dostępna funkcja otwartej bankowości (Open Banking),
- nie zapłacisz w internecie za pomocą „Płacę z iPKO”.
Banki informuje, że w czasie przerwy technicznej wszystkie karty płatnicze będą działać w bankomatach, sklepach stacjonarnych oraz przy płatnościach internetowych.
Mogą się jednak pojawić trudności w transakcjach kartami kredytowymi.