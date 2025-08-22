Bank PKO BP poinformował swoich klientów, że już w najbliższą niedzielę będzie przerwa w dostępie do bankowości internetowej i mobilnej. Które usługi nie będą działać i w jakich godzinach? Tego dowiesz się z tego artykułu.

Ważna informacja dla wszystkich klientów banku PKO BP. Zróbcie wszystkie ważne transakcje wcześniej.

24 sierpnia (niedziela), w godz. 00:30-05:00 nastąpi przerwa w działaniu aplikacji mobilnych oraz serwisów internetowych.

W tym czasie nie będzie możliwe korzystanie z serwisu internetowego i telefonicznego iPKO, iPKO biznes, a także z aplikacji PKO Junior.

Jakie usługi będą niedostępne?

Z informacji przekazanych przez PKO BP wynika, że w trakcie przerwy:

nie skorzystasz z serwisu internetowego i telefonicznego iPKO oraz iPKO biznes

nie będzie działać serwis i aplikacja PKO Junior,

aplikacja IKO pozwoli jedynie na wypłatę gotówki z bankomatów oraz płatności BLIK-iem w sklepach stacjonarnych i internetowych (z wyjątkiem sytuacji, gdy źródłem płatności BLIK jest karta kredytowa),

nie będzie działać aplikacja iPKO biznes,

nie będzie dostępna funkcja otwartej bankowości (Open Banking),

nie zapłacisz w internecie za pomocą „Płacę z iPKO".





Co z kartami płatniczymi?

Banki informuje, że w czasie przerwy technicznej wszystkie karty płatnicze będą działać w bankomatach, sklepach stacjonarnych oraz przy płatnościach internetowych.

Mogą się jednak pojawić trudności w transakcjach kartami kredytowymi.








