Narodowy Bank Polski wprowadził do sprzedaży nową srebrną monetę kolekcjonerską z serii "Historia monety polskiej". Choć jej nominał to 20 zł, na awersie i rewersie widnieje oznaczenie 3 grosze, co może zaskoczyć niejednego kolekcjonera. Cena monety znacznie przewyższa jej wartość nominalną.

Od 21 sierpnia kolekcjonerzy mogą wzbogacić swoje zbiory o nową monetę "3 grosze Księstwa Warszawskiego" z popularnej serii "Historia monety polskiej". 

Moneta została wyemitowana przez Narodowy Bank Polski i już wzbudza duże zainteresowanie wśród pasjonatów numizmatyki.

Nowa moneta posiada wartość nominalną 20 zł, jednak na jej awersie i rewersie widnieje oznaczenie 3 grosze. Taki zabieg może być nieco mylący, ale nawiązuje do historycznego trojaka z 1812 roku. 

Jak podkreślają eksperci, to właśnie ten detal czyni monetę wyjątkową. "Na jej awersie odwzorowano m.in. rewers historycznego trojaka z 1812 roku z nominałem 3 grosze, datą emisji i sygnaturą Jakuba Benika - intendenta mennicy warszawskiej" - czytamy w informacji o emisji.

Moneta została wykonana ze srebra o próbie Ag 925. Jej średnica wynosi 38,61 mm, a masa to 28,28 g. Cały nakład ograniczono do 10 tysięcy sztuk, co dodatkowo podnosi jej wartość kolekcjonerską. 

Na rewersie monety umieszczono awers historycznego trojaka z herbem Księstwa Warszawskiego. W tle widnieje fragment okładki Konstytucji Księstwa Warszawskiego, a całość uzupełnia napis "3 GROSZE KSIĘSTWA WARSZAWSKIEGO".

Cena monety znacznie przewyższa wartość nominalną

Cena nowej monety kolekcjonerskiej NBP wynosi aż 400 zł, co znacznie przewyższa jej wartość nominalną. Moneta dostępna jest we wszystkich oddziałach okręgowych NBP oraz w internecie. 

Każda moneta sprzedawana jest w zestawie z certyfikatem autentyczności, który ma kluczowe znaczenie przy ewentualnej odsprzedaży. 