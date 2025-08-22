Narodowy Bank Polski wprowadził do sprzedaży nową srebrną monetę kolekcjonerską z serii "Historia monety polskiej". Choć jej nominał to 20 zł, na awersie i rewersie widnieje oznaczenie 3 grosze, co może zaskoczyć niejednego kolekcjonera. Cena monety znacznie przewyższa jej wartość nominalną.

/ NBP / Shutterstock

Od 21 sierpnia kolekcjonerzy mogą wzbogacić swoje zbiory o nową monetę "3 grosze Księstwa Warszawskiego" z popularnej serii "Historia monety polskiej".

Moneta została wyemitowana przez Narodowy Bank Polski i już wzbudza duże zainteresowanie wśród pasjonatów numizmatyki.

Nowa moneta posiada wartość nominalną 20 zł, jednak na jej awersie i rewersie widnieje oznaczenie 3 grosze. Taki zabieg może być nieco mylący, ale nawiązuje do historycznego trojaka z 1812 roku.

Jak podkreślają eksperci, to właśnie ten detal czyni monetę wyjątkową. "Na jej awersie odwzorowano m.in. rewers historycznego trojaka z 1812 roku z nominałem 3 grosze, datą emisji i sygnaturą Jakuba Benika - intendenta mennicy warszawskiej" - czytamy w informacji o emisji.