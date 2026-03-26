W obliczu gwałtownie pogłębiającego się kryzysu energetycznego, wywołanego konfliktem na Bliskim Wschodzie, władze Korei Południowej ogłosiły szeroko zakrojoną kampanię oszczędzania energii. Prezydent Li Dze Mjung zaapelował do obywateli o wdrożenie praktyk oszczędnościowych, wśród których jest m.in. skrócenie pryszniców czy pranie i odkurzanie wyłącznie w weekendy.

Korea Południowa wprowadza ogólnokrajową kampanię oszczędzania energii z 12 praktykami dla obywateli.

W odpowiedzi na gwałtowne wzrosty cen ropy i gazu, rząd Korei Południowej przygotował pakiet stymulacyjny o wartości 25 bilionów wonów, czyli około 16,6 miliarda dolarów. Środki te mają zostać przeznaczone na wsparcie najbardziej dotkniętych kryzysem sektorów oraz na bezpośrednią pomoc dla konsumentów, w tym w postaci bonów gotówkowych. Ministerstwo finansów zapowiedziało, że projekt dodatkowego budżetu trafi do parlamentu jeszcze przed końcem marca.

Prezydent Li Dze Mjung podkreślił, że w obecnej sytuacji priorytetem nie jest oszczędzanie finansów państwa, lecz szybkie i skuteczne przekierowanie środków tam, gdzie są one najbardziej potrzebne. Rząd zamierza również wprowadzić system rotacyjny dla samochodów służbowych, polegający na wyłączaniu z ruchu co piątego pojazdu każdego dnia. Ograniczenia te mają być obowiązkowe dla instytucji publicznych, a w przypadku aut prywatnych na razie pozostaną dobrowolne, choć nie wyklucza się ich zaostrzenia.

Plan oszczędnościowy

Jednym z kluczowych elementów rządowej strategii jest opóźnienie planowanego zamknięcia trzech elektrowni węglowych oraz zwiększenie wykorzystania reaktorów jądrowych. Działania te mają na celu ograniczenie zależności kraju od importowanego gazu LNG, którego ceny gwałtownie wzrosły w wyniku zawirowań na światowych rynkach. Władze w Seulu zwróciły się także do 50 największych przedsiębiorstw zużywających ropę o natychmiastowe ograniczenie jej wykorzystywania.

Rząd Korei Południowej przygotował też listę 12 praktyk oszczędnościowych, które mają pomóc w ograniczeniu zużycia energii w gospodarstwach domowych. Wśród zaleceń znalazły się m.in. skrócenie czasu pryszniców, pranie i odkurzanie wyłącznie w weekendy oraz ładowanie urządzeń elektrycznych i samochodów w ciągu dnia. Obywatele zostali poproszeni o solidarność i odpowiedzialność w obliczu wyjątkowo trudnej sytuacji.

Wojna na Bliskim Wschodzie i jej globalne konsekwencje

Korea Południowa importuje aż 70 procent ropy naftowej przez cieśninę Ormuz. Rozpoczęte pod koniec lutego ataki amerykańsko-izraelskie na Iran oraz działania odwetowe Teheranu doprowadziły do paraliżu ruchu tankowców w Zatoce Perskiej. W efekcie ceny ropy i gazu na światowych rynkach poszybowały w górę. Sytuacja ta wymusiła na władzach w Seulu podjęcie natychmiastowych i zdecydowanych działań.