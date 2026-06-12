Marzysz o pracy na własny rachunek? Założenie jednoosobowej działalności gospodarczej (JDG) to krok, który może Ci przynieść wolność i niezależność zawodową. Zanim jednak wystawisz pierwszą fakturę, musisz dopełnić kilku formalności.

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Pierwsze kroki: rejestracja i podatki

Założenie firmy w Polsce jest stosunkowo proste. Wszystko zaczyna się od wniosku do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej(CEIDG). Możesz to również zrobić online, nie wychodząc z domu.Podczas wypełniania wniosku CEIDG-1 musisz odpowiedzieć na kilka pytań:

Jakie kody PKD najlepiej opisują Twoją działalność? To numery, które określają, czym dokładnie będzie zajmować się Twoja firma.

Jaką formę opodatkowania wybrać? Możesz rozliczać się na zasadach ogólnych (skala podatkowa), płacić podatek liniowy lub zdecydować się na ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Czy musisz wystawiać faktury VAT? Zastanów się, czy musisz być czynnym płatnikiem VAT. Zazwyczaj to się opłaca, gdy Twoimi klientami są głównie inne firmy.

Kiedy rejestrujesz działalność w bazie CEIDG po raz pierwszy, zaznaczasz we wniosku, że nie masz jeszcze numeru NIP (Numer Identyfikacji Podatkowej) ani numeru REGON (Rejestr Gospodarki Narodowej). Urzędy same nadadzą Ci te numery, zazwyczaj w ciągu kilku dni roboczych.Informacja o tym, że zakładasz firmę, automatycznie trafia z CEIDG do Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) oraz Twojego urzędu skarbowego. Nie musisz odwiedzać tych instytucji osobiście.System przekaże również podstawowe informacje do ZUS-u, ale pamiętaj, że to Ty musisz złożyć odpowiedni druk zgłoszeniowy do ubezpieczeń (formularz ZUA lub ZZA) w ciągu 7 dni od oficjalnego rozpoczęcia działania Twojej firmy.

Pierwsze kroki: rejestracja i podatki

Kiedy zakładasz JDG, stajesz się płatnikiem składek na własne ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Dobra wiadomość jest taka, że na początku możesz skorzystać z ulg:

1. Ulga na start - przez 6 miesięcy płacisz tylko składkę zdrowotną. Składki na ubezpieczenia społeczne wynoszą 0 zł.

2. Preferencyjne składki ZUS - przez 24 miesiące po zakończeniu ulgi na start możesz opłacać składki społeczne od obniżonej podstawy.



3. Mały ZUS Plus - to dodatkowa ulga dla firm o niższych przychodach, pozwalająca obniżyć wysokość składek po spełnieniu określonych warunków.

Regularne opłacanie składek jest obowiązkowe i wpływa na Twoją wiarygodność finansową, np. przy ubieganiu się o kredyt. Jeśli planujesz w przyszłości wziąć kredyt, bank poprosi Cię o zaświadczenie z ZUS o braku zaległości.Po skorzystaniu z ulg w ZUS płacisz już pełne składki. Ich wysokość zależy od prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce.

Firmowe finanse i konto bankowe

Choć przepisy nie nakazują zakładania osobnego konta dla JDG, z wyjątkami przewidzianymi ustawowo, oddzielenie pieniędzy prywatnych od firmowych jest jak najbardziej zasadne.Jeśli dopiero startujesz i szukasz prostego sposobu na zarządzanie budżetem, sprawdź ofertę rachunku dla przedsiębiorców. W BOŚ Banku możesz założyć Konto Biznes Start JDG - szczegóły sprawdzisz na stronie: https://www.bosbank.pl/wspolnoty-mieszkaniowe/Konto-Biznes-Start-JDG. To nowoczesny rachunek, który ułatwia codzienne rozliczenia z kontrahentami i urzędami.

Gdzie będziesz pracować? Lokal i wyposażenie

Do zarejestrowania firmy potrzebujesz konkretnego adresu. Masz do wyboru:

Praca z domu - jeśli profil Twojej działalności na to pozwala, to świetne i tanie rozwiązanie. Pamiętaj, że część domowych rachunków za czynsz, prąd czy internet możesz wliczyć w koszty firmowe proporcjonalnie do powierzchni zajmowanej przez Twoje domowe biuro.

Najem lokalu - jeśli otwierasz sklep lub punkt usługowy, musisz podpisać umowę najmu czy kupić nieruchomość komercyjną. Upewnij się wcześniej, że lokal spełnia wymogi Twojej branży.



Kupując wyposażenie (laptopy, drukarki, meble), gromadź faktury kosztowe. Wszystkie faktury za firmowe zakupy, czyli tzw. koszty uzyskania przychodu, pomogą Ci obniżyć Twój podatek dochodowy.