Niemiecka firma deweloperska kupuje ponad 5 tysięcy mieszkań w różnych miejscach Polski. Koszt tej transakcji to ponad 2 miliardy złotych.

Niemiecka firma deweloperska kupuje ponad 5 tysięcy mieszkań w różnych miejscach Polski. / Shutterstock

Rekordowa transakcja

Resi4Rent to spółka joint venture (wspólne przedsięwzięcie) należąca do Echo Investment oraz funduszu inwestycyjnego PIMCO, któremu doradza Griffin Capital Partners.

Firma sprzedaje 5,3 tys. mieszkań, które trafią do Vantage Development - spółki należącej do niemieckiej firmy z branży nieruchomości TAG Immobilien Group z Hamburga.

Wartość tej operacji to 2,405 mld zł. Pozyskane w ten sposób środki Echo Investment zamierza przeznaczyć na redukcję zadłużenia, finansowanie nowych projektów oraz wypłaty dla akcjonariuszy.

Zgodnie ze strategią rentownego wzrostu Echo Group, sprzedajemy wybrane dojrzałe aktywa w obszarze living, skupiając się jednocześnie na realizacji nowych projektów i dbaniu o naszych interesariuszy - powiedział Rafał Mazurczak, COO w Echo Investment, cytowany w komunikacie prasowym firmy.

Po sfinalizowaniu sprzedaży Resi4Rent nadal będzie w posiadaniu 1 700 lokali ukończonych, 2 200 w budowie. Planowanych jest też ponad 600 nowych.

Niemiecki deweloper

TAG Immobilien funkcjonuje na polskim rynku od 2020 roku w segmentach najmu oraz sprzedaży mieszkań poprzez należące do niej spółki Vantage Development SA i ROBYG SA.

Nabycie aktywów Resi4Rent pozwoli nam rozszerzyć naszą dotychczasową ofertę wysokiej jakości mieszkań na wynajem w sześciu dużych miastach do 8 700 mieszkań w ramach Vantage Development. Dzięki około 1 450 jednostkom w budowie, których ukończenie planowane jest na 2026 r., osiągniemy przed terminem strategiczny cel naszych akcjonariuszy, jakim jest 10 tys. mieszkań na wynajem pod marką Vantage Rent - podkreślił Dariusz Pawlukowicz, wiceprezes Vantage Development i ROBYG.

Konieczna jest zgoda urzędu

Jak poinformował portal money.pl, strony podpisały umowę przedwstępną. Aby dokument był ważny, potrzebna jest zgoda polskiego organu antymonopolowego, czyli prezesa UOKiK.