Nowe badania naukowe sugerują, że spożycie gorzkiej czekolady może niemal natychmiast poprawić pamięć i funkcje poznawcze. Odkrycie to rzuca nowe światło na rolę flawanoli - związków obecnych w kakao, czerwonym winie i jagodach - w stymulowaniu pracy mózgu i wspieraniu procesów zapamiętywania. O tym niezwykłym odkryciu donosi "The Independent".

Jedzenie gorzkiej czekolady może natychmiast poprawić twoją pamięć / Shutterstock

Flawanole zawarte w gorzkiej czekoladzie mogą poprawiać pamięć już w ciągu godziny od spożycia.

Badania na myszach wykazały, że związki te aktywują układ nerwowy i pobudzają hipokamp, odpowiedzialny za przekształcanie wspomnień.

Efekty działania flawanoli są porównywalne do korzyści płynących z umiarkowanego wysiłku fizycznego.

Czekolada nie tylko dla przyjemności

Pamięć ludzka bywa zawodna, podatna na emocje i często nieprecyzyjna. Wielu z nas marzy o tym, by poprawić swoją zdolność zapamiętywania - zarówno w codziennych obowiązkach, jak i w nauce. Najnowsze badania naukowców z Japonii wskazują, że rozwiązanie może być bliżej, niż myślimy - w kostce gorzkiej czekolady.

Kluczowym składnikiem, który przyciągnął uwagę badaczy, są flawanole - związki o gorzkim, cierpkim smaku, występujące w dużych ilościach w kakao, czerwonym winie i jagodach. Dotychczasowe badania sugerowały, że flawanole mogą wspierać funkcje poznawcze i chronić komórki nerwowe przed uszkodzeniem. Najnowsze eksperymenty pozwoliły jednak lepiej zrozumieć mechanizm ich działania.

Eksperyment na myszach - szybka poprawa pamięci

Zespół naukowców z Shibaura Institute of Technology w Japonii przeprowadził badania na myszach, którym podano flawanole na godzinę przed testem pamięci. Wyniki były zaskakujące - gryzonie, które otrzymały te związki, były aż o 30 procent skuteczniejsze w rozpoznawaniu nowych obiektów niż grupa kontrolna, która piła jedynie wodę. Oznacza to, że flawanole mogą niemal natychmiast poprawiać zdolność zapamiętywania.

Jak działa czekolada na mózg?

Badacze odkryli, że gorzki smak flawanoli wywołuje w mózgu krótkotrwały wyrzut noradrenaliny, szczególnie w hipokampie - obszarze odpowiedzialnym za przekształcanie wspomnień krótkotrwałych w długotrwałe. To właśnie ta reakcja odpowiada za szybką poprawę pamięci po spożyciu gorzkiej czekolady. Co ciekawe, efekt ten jest porównywalny do tego, jaki wywołuje umiarkowany wysiłek fizyczny.

Jednym z najciekawszych aspektów badania było sprawdzenie, jak niewielka ilość flawanoli, która faktycznie trafia do krwiobiegu, może wywoływać tak silny efekt. Naukowcy postawili hipotezę, że sam cierpki smak tych związków działa jak sygnał dla układu nerwowego, pobudzając mózg do działania. W efekcie aktywowany zostaje układ współczulny, który odpowiada za reakcję na stres i mobilizację organizmu.

Czekolada jak ćwiczenia fizyczne?

Badania wykazały, że myszy, które spożyły flawanole, były bardziej aktywne, chętniej eksplorowały otoczenie i lepiej radziły sobie z zadaniami wymagającymi zapamiętywania. Efekty te przypominają reakcje organizmu na umiarkowany stres, na przykład podczas ćwiczeń fizycznych. Oznacza to, że regularne spożywanie flawanoli może nie tylko poprawiać pamięć, ale także ogólną jakość życia i zdrowie.

Chociaż badania przeprowadzono na myszach, wcześniejsze szeroko zakrojone testy na ludziach również wskazywały na korzystny wpływ flawanoli na pamięć i koncentrację. Najnowsze wyniki pomagają wyjaśnić, dlaczego osoby regularnie spożywające gorzką czekoladę czy jagody mogą cieszyć się lepszą sprawnością umysłową. Naukowcy podkreślają jednak, że kluczowe jest umiarkowanie - nadmiar czekolady może przynieść więcej szkody niż pożytku.