Rinat Achmetow, najbogatszy człowiek Ukrainy, nabył luksusowy apartament w Monako za 471 milionów euro - informuje Bloomberg. To jedna z najdroższych pojedynczych transakcji mieszkaniowych na świecie, o ile nie najdroższa.

Budynek "Le Renzo", w którym znajduje się apartament kupiony przez Rinata Achmetowa / SEBASTIEN NOGIER

Ukraiński miliarder Rinat Achmetow kupił luksusowy apartament w Monako za rekordowe 471 milionów euro, co czyni tę transakcję jedną z największych w historii rynku nieruchomości.

Nieruchomość znajduje się w prestiżowej dzielnicy Mareterra, która przyciąga najbogatszych inwestorów z całego świata.

Rinat Achmetow, ukraiński miliarder i właściciel holdingu System Capital Management (SCM), kupił pięciopiętrowy apartament w najbardziej prestiżowej nowej inwestycji w Monako - Mareterra. Cena nieruchomości wyniosła 471 milionów euro (prawie dwa miliardy złotych), co - jak zauważa Bloomberg - czyni ją jedną z najdroższych pojedynczych transakcji mieszkaniowych na świecie.

Apartament znajduje się w budynku "Le Renzo" i ma powierzchnię około 2,5 tysiąca metrów kwadratowych, nie licząc balkonów i tarasów z widokiem na Morze Śródziemne. Do dyspozycji właściciela są m.in. 21 pokoje, prywatny basen, jacuzzi oraz co najmniej osiem miejsc parkingowych.

Mareterra - nowa perła Monako

Mareterra to nowa dzielnica Monako, powstała na terenie odzyskanym z morza / SEBASTIEN NOGIER

Mareterra to nowa dzielnica Monako, powstała na terenie odzyskanym z morza. Inwestycja została oficjalnie otwarta w 2024 roku przez księcia Alberta II i od początku przyciągała najbogatszych inwestorów z całego świata. W ramach projektu powstało 114 luksusowych willi, rezydencji i apartamentów otoczonych ogrodami, mariną i promenadą.

Według lokalnych agentów nieruchomości, ceny w Mareterra przekraczają symboliczne 100 tysięcy euro za metr kwadratowy. Dla porównania, obecnie na rynku dostępny jest trzypokojowy apartament za około 76 milionów euro, a miesięczny czynsz za cztero- i pięciopokojowe mieszkania sięga 150 tysięcy euro.

Monako od lat pozostaje najdroższym rynkiem nieruchomości na świecie, głównie ze względu na niewielką powierzchnię i status raju podatkowego. Według raportu firmy Savills, rynek mieszkaniowy w księstwie cechuje się "strukturalnym niedoborem i utrzymującym się wysokim popytem międzynarodowym".

Rinat Achmetow - kolekcjoner luksusowych nieruchomości

Rinat Achmetow na pogrzebie Mircei Lucescu, legendy rumuńskiej piłki nożnej (zdjęcie z 9 kwietnia 2026 r.) / Alex Nicodim/NurPhoto

Zakup apartamentu w Monako to nie pierwsza spektakularna inwestycja Rinata Achmetowa w nieruchomości. Bloomberg przypomina, że ukraiński miliarder w 2019 roku nabył historyczną willę Les Cèdres na Lazurowym Wybrzeżu za 200 milionów euro, a w 2011 roku - penthouse w londyńskim One Hyde Park, naprzeciwko domu towarowego Harrods.

Według agencji, fortuna oligarchy przekracza 7 miliardów dolarów netto. Jego holding System Capital Management to największy ukraiński konglomerat przemysłowy, inwestujący m.in. w hutnictwo, górnictwo, energetykę i nieruchomości.

W ramach ciekawostki dodajmy, że w pierwszej połowie kwietnia Rinat Achmetow był w Krakowie. Ukraiński miliarder jest właścicielem klubu piłkarskiego Szachtar Donieck, który w europejskich pucharach gra na Stadionie Miejskim im. Henryka Reymana (z obiektu na co dzień korzysta Wisła Kraków). Oligarcha spotkał się wówczas m.in. z prezesem "Białej Gwiazdy" Jarosławem Królewskim.