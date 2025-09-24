W Trzebini powstanie największy w Polsce magazyn energii o mocy 133 MW. Za realizację odpowiada spółka należąca do Rinata Achmetowa, najbogatszego ukraińskiego oligarchy. Inwestycja ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa energetycznego kraju i rozwoju odnawialnych źródeł energii.

Nowoczesny magazyn energii - przełomowa inwestycja w Trzebini

Jak donosi gazeta.pl, w Trzebini, w województwie małopolskim, rusza budowa największego w Polsce magazynu energii elektrycznej. Obiekt o imponującej mocy 133 MW powstanie dzięki współpracy spółki DRI z grupy DTEK, należącej do Rinata Achmetowa, oraz firmy Fluence Energy BV. To przełomowa inwestycja, która ma szansę zrewolucjonizować polski rynek energetyczny.

Kontrakt na rynku mocy dla tej inwestycji będzie obowiązywał przez 17 lat, począwszy od 2027 roku. Magazyn energii w Trzebini ma nie tylko zwiększyć bezpieczeństwo energetyczne kraju, ale także wspierać rozwój odnawialnych źródeł energii oraz stabilizować krajową sieć elektroenergetyczną.

Technologia przyszłości

Nowy magazyn energii zostanie wyposażony w zaawansowaną platformę Smartstack. To innowacyjne rozwiązanie pozwoli na ładowanie energii w okresach, gdy ceny są niskie, oraz oddawanie jej do sieci w momentach wzrostu cen. Dzięki temu system będzie mógł efektywnie zarządzać energią, optymalizując jej wykorzystanie zarówno dla operatorów, jak i odbiorców końcowych.

Ważnym aspektem inwestycji są również zaawansowane zabezpieczenia cybernetyczne. Nowoczesna infrastruktura ma chronić polską sieć energetyczną przed zagrożeniami cyfrowymi, co staje się coraz istotniejsze w dobie rosnącej liczby cyberataków na strategiczne sektory gospodarki.

Co więcej, magazyn energii będzie mógł dostarczać prąd nawet podczas tzw. blackoutów, czyli awarii zasilania na dużą skalę. To dodatkowy atut, który zwiększa bezpieczeństwo energetyczne regionu i całego kraju.

Dynamiczny rozwój rynku magazynowania energii w Polsce

Fluence Energy działa na polskim rynku od 2022 roku i sukcesywnie rozbudowuje kolejne projekty związane z magazynowaniem energii. Według prognoz agencji S&P, pojemność magazynów energii w Polsce ma wzrosnąć z obecnych 25 MWh do ponad 20 GWh w 2030 roku. To potężny skok, który pokazuje, jak dynamicznie rozwija się ten sektor.

Rosnąca liczba inwestycji w magazyny energii jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie na stabilizację sieci oraz integrację odnawialnych źródeł energii, takich jak fotowoltaika czy farmy wiatrowe. Magazyny energii pozwalają na efektywne zarządzanie nadwyżkami produkcji i ich wykorzystanie w okresach zwiększonego zapotrzebowania.

Rinat Achmetow - ukraiński oligarcha stawia na Polskę

Za inwestycją w Trzebini stoi Rinat Achmetow, najbogatszy Ukrainiec i właściciel grupy DTEK. W 2024 roku magazyn energii w Trzebini został odkupiony od Columbus Energy, która wcześniej rozwijała ten projekt. Dawid Zieliński, prezes Columbus Energy, przyznał, że transakcja była korzystna cenowo dla polskiej spółki.

Rinat Achmetow od lat inwestuje w energetykę i przemysł. Jednak w wyniku rosyjskiej inwazji na Ukrainę jego majątek znacznie się skurczył - według magazynu "Forbes" w 2024 roku wynosił 4,4 mld dolarów, podczas gdy w 2013 roku sięgał aż 15,4 mld dolarów. Oligarcha stracił ponad 9 mld dolarów, głównie w wyniku zniszczeń i utraty kontroli nad aktywami na terenach okupowanych przez Rosję.

W 2022 roku Achmetow zamknął swoją firmę medialną, Media Group Ukraine, by nie podlegać nowym przepisom dotyczącym oligarchów. Już wcześniej, w 2017 roku, jego grupa SCM ogłosiła utratę kontroli nad wszystkimi aktywami na okupowanych terenach Donbasu, gdzie znajdowały się m.in. liczne kopalnie antracytu.