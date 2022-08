Premier Mateusz Morawiecki poinformował, że już ponad 500 tysięcy rodzin skorzystało z rządowych wakacji kredytowych. Uprawnionych do skorzystania z "urlopu" od kredytu hipotecznego jest około 2 milionów osób.

Premier Mateusz Morawiecki / PAP

Kredytobiorcy będą mogli skorzystać z czterech rat wakacji kredytowych w każdym z lat 2022 i 2023. To bardzo ważne rozwiązanie, z którego już w ciągu pierwszych dwóch dni skorzystało ponad 500 tysięcy rodzin - powiedział premier Mateusz Morawiecki.

Dodał, że uprawnionych do takiego skorzystania z wakacji kredytowych jest około 2 mln kredytobiorców.

"Nie należy żałować sektora bankowego"

Dla sektora bankowego koszt rządowych wakacji kredytowych jest rzędu 20 mld zł - oświadczył premier Mateusz Morawiecki. Jak dodał, "nie należy żałować tego sektora, ponieważ banki mają bardzo zyski".

Polski sektor bankowy silnie dokapitalizowany, jest płynny, ma bardzo solidne fundamenty, rentowności, i nie ma zagrożenia dla tego sektora. Jestem o tym przekonany - stwierdził Morawiecki podczas konferencji prasowej po posiedzeniu rządu. Dodał, że jeszcze w tym roku banki będą miały wysokie zyski.

Jak zaznaczył premier, banki będą karane, jeśli nie będą stosowały się do regulacji dotyczących wakacji kredytowych.

Każdy, kto ma kredyt hipoteczny w złotówkach, ma prawo do skorzystania z wakacji - przypomniał Morawiecki.

Jak dodał, zwrócił się do regulatorów sektora finansowego, by mieli "szczególne baczenie" na - jak to określił "niewłaściwe i nie na miejscu" działania banków, np. uciążliwe procedury biurokratyczne albo straszenie obniżoną zdolnością kredytową.

"Państwo nie może stać bezczynnie"

Przygotowaliśmy wsparcie w bardzo szerokiej skali, dotyczące wszystkich kredytobiorców; zapewnimy, aby ono było stosowane w sposób sprawiedliwy, obiektywny - powiedział premier Mateusz Morawiecki odnosząc się do wakacji kredytowych.

Państwo nie może stać bezczynnie - dodał.

Kiedy niektóre rodziny tracą grunt pod nogami, ze względu na te rosnące raty kredytowe, państwo nie może stać bezczynnie. Państwo jest bardzo aktywne - powiedział premier na konferencji prasowej odnosząc się do wakacji kredytowych.

Jak dodał, rząd przygotował wsparcie w bardzo szerokiej skali, dotyczące wszystkich kredytobiorców.

Jest to rządowe wsparcie dla kredytobiorców i zapewnimy, aby ono było stosowane w sposób sprawiedliwy, obiektywny. Jest to rozwiązanie adekwatne na bardzo trudną sytuację geopolityczną, sytuację kryzysu gospodarczego, w którym cała Europa się znalazła. Jesteśmy rządem, który nigdy obywateli nie zostawia samych sobie - powiedział Morawiecki.

Czym są wakacje kredytowe?

Wakacje kredytowe to "urlop" od kredytu hipotecznego, czyli możliwość zawieszenia jego spłaty. Okresu zawieszenia spłaty kredytu nie wlicza się do okresu kredytowania. A to oznacza, że okres kredytowania przedłuża się o miesiące, w których spłata kredytu była zawieszona.

W okresie zawieszenia kredytobiorca nie jest zobowiązany do dokonywania płatności wynikających z umowy. Nie płaci więc raty kapitałowo-odsetkowej. Jeśli jednak kredyt jest ubezpieczony, to będzie ponosił w tym okresie opłaty z tytułu umowy ubezpieczenia.

Jak działają wakacje kredytowe?

Wakacje kredytowe to możliwość zawieszenia spłaty nawet 8 rat. To kredytobiorca indywidualnie decyduje o liczbie zawieszonych rat. Z wakacji kredytowych można skorzystać na poniższych zasadach:

maksymalnie 2 raty w okresie 1 sierpnia - 30 września 2022 r.;

maksymalnie 2 raty w okresie 1 października - 31 grudnia 2022 r.;

maksymalnie 4 raty w 2023 roku - po jednej racie w każdym z kwartałów.

Kto może wystąpić o wakacje kredytowe?

Warunek 1 - Kredyt w PLN

Z wakacji kredytowych może skorzystać kredytobiorca hipoteczny, który posiada kredyt w PLN.

Możliwości takiej nie mają natomiast osoby, które mają kredyty hipoteczne w innych walutach.

Warunek 2 - Własny cel mieszkaniowy

Wakacje kredytowe dotyczą osób, które nabyły nieruchomość na własny cel mieszkaniowy, czyli po to by w niej zamieszkać.

Nie dotyczą natomiast osób, które nabywają mieszkania na wynajem, zarówno w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, jak i prywatnie.

Wakacje kredytowe przysługują tylko na jeden kredyt - właśnie ten zaciągnięty na własny cel mieszkaniowy. Jeśli kredytobiorca ma kredyt na dwie nieruchomości na cele mieszkaniowe, to z wakacji kredytowych może skorzystać tylko względem jednego wybranego kredytu.

Wakacje kredytowe przysługują również osobie, która zaciągnęła kredyt na budowę domu, a także na zakup samej ziemi na cele budowlane. Pod warunkiem, że kredyt ten został zaciągnięty na własne cele mieszkaniowe.

Warunek 3 - Termin zaciągnięcia i zakończenia kredytu

Wakacje kredytowe dotyczą kredytów zaciągniętych przed 1 lipca 2022 r., których termin spłaty kończy się co najmniej po upływie 6 miesięcy od tej daty.

Jak zawnioskować o wakacje kredytowe?