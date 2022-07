Kredytobiorca, który napotka problemy z realizacją wniosku o wakacje kredytowe lub uważa, że bank narusza jego prawa, w pierwszej kolejności powinien złożyć reklamację - radzi Rzecznik Finansowy w poradniku poświęconym mechanizmowi wakacji kredytowych. Od dziś można składać wnioski o wakacje kredytowe, czyli możliwość zawieszenia spłaty raty kredytu hipotecznego przez maksymalnie 8 miesięcy w tym i przyszłym roku. Dotyczy to osób, które zaciągnęły kredyt w złotych na własny cel mieszkaniowy.

Na stronie Rzecznika Finansowego opublikowano poradnik opisujący przykładowe problemy i wątpliwości kredytobiorców związane z możliwością skorzystania z wakacji kredytowych.

Podkreślono w nim, że jeśli kredytobiorca chce skorzystać z wakacji kredytowych jeszcze w sierpniu, powinien poinformować o tym bank składając wniosek o wakacje kredytowe. "Jeśli bank nie otrzyma wniosku do dnia płatności raty, pobierze środki z konta kredytobiorcy na dotychczasowych zasadach. Istotna jest chwila, w której do banku dotrze wniosek o wakacje kredytowe" - wskazano.



Wyjaśniono, że jeżeli jest kilku kredytobiorców, wniosek powinni podpisać wszyscy, natomiast w formularzu elektronicznym powinni być wszyscy wskazani.

Kredytobiorca sam może przygotować wniosek o wakacje kredytowe

Jeśli bank nie udostępni formularza wniosku, kredytobiorca może samodzielnie przygotować takie pismo.

Wniosek o wakacje kredytowe powinien zawierać co najmniej:

- oznaczenie kredytobiorcy (dane osobowe takie jak imię i nazwisko, adres zamieszkania czy numer PESEL),

- oznaczenie kredytodawcy (dane identyfikujące kredytodawcę takie jak nazwa banku),

- oznaczenie umowy (np. nazwa/numer umowy i/lub data jej zawarcia),

- wskazanie okresu lub okresów zawieszenia spłaty kredytu (można wskazać we wniosku jeden lub kilka okresów, w których kredytobiorca zamierza korzystać z wakacji kredytowych) oraz oświadczenie, że wniosek dotyczy umowy zawartej w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych.

Kredytobiorca powinien złożyć oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. W treści oświadczenia należy zamieścić sformułowanie: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia".

Prawo do reklamacji

W poradniku przekazano, że jeśli kredytobiorca napotka problemy z realizacją wniosku o wakacje kredytowe lub uważa, że bank narusza jego prawa lub interesy, w pierwszej kolejności powinien złożyć reklamację. Bank powinien odpowiedzieć na reklamację w terminie do 30 dni od dnia jej otrzymania. W szczególnie skomplikowanych przypadkach bank może wydłużyć termin na udzielenie odpowiedzi do 60 dni.



Jeśli bank nie uzna roszczeń lub w ogóle nie udzieli odpowiedzi na reklamację (ewentualnie udzieli odpowiedzi, ale z przekroczeniem terminów), kredytobiorca może złożyć wniosek do Rzecznika Finansowego o podjęcie działań w indywidualnej sprawie. Do wniosku do Rzecznika Finansowego należy dołączyć dokumentację sprawy, w tym kopię złożonej reklamacji i odpowiedź banku - podano w poradniku.



Kłopoty przy składaniu wniosków o wakacje kredytowe

Od rana na adres fakty@rmf.fm dostajemy sygnały o problemach przy składaniu wniosków o wakacje kredytowe.



Słuchacze RMF FM skarżą się m.in. na kłopoty z przeciążonymi serwerami. Osoby, które zdecydowały się złożyć wniosek przez internet, mają problemy z błędami, które wyskakują po wejściu w zakładkę "Wnioski". Niektórym znika sam wniosek, niektórym nawet cała zakładka - informuje dziennikarka RMF FM Anna Zakrzewska.

U innych pokazują się komunikaty: "Nie udało się pobrać danych". Do tego kontakt z infolinią niektórych banków czy przez czat jest praktycznie niemożliwy.

Dostajemy sygnały, że w niektórych bankach klienci słyszą ostrzeżenie, że mogą stracić prawo do wcześniejszej spłaty kredytu.

Premier: Takie zachowanie banków jest niedopuszczalne

Na dzisiejszej konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki został zapytany o przypadki, w których banki utrudniają składanie wniosków o wakacje kredytowe.

Już jest interwencja prezesa UOKiK, ponieważ takie zachowanie banków jest absolutnie niedopuszczalne. Będziemy szukać tego typu zachowań i je piętnować, ponieważ banki muszą się stosować do regulacji, które zostały przyjęte przez rząd PiS i przez polski Sejm - powiedział Morawiecki.

Słyszałem o takich zachowaniach, że banki próbują zniechęcać. Szanowni rodacy, zgłaszajcie takie przypadki do prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Wiem, że on już stara się przekierować znaczne siły kadrowe, eksperckie i analityczne, by wyłapywać tego typu przypadki. Na pewno będą stosowane surowe kary w przypadku łamania prawa - mówił.

Jak działają wakacje kredytowe?

Zgodnie z ustawą ws. wsparcia kredytobiorców, wakacje kredytowe pozwolą na odroczenie spłaty kredytu hipotecznego udzielonego w polskiej walucie łącznie przez 8 miesięcy: po 2 miesiące w trzecim i czwartym kwartale tego roku i po 1 miesiącu w każdym z czterech kwartałów przyszłego roku. Okres kredytowania wydłuży się o liczbę miesięcy, kiedy skorzystało się z zawieszenia spłaty kredytu.

Zawieszenie spłaty dotyczy zarówno części kapitałowej, jak i odsetkowej kredytu. Jedyne opłaty, jakie mogą się w tym czasie pojawić, to opłaty ubezpieczeniowe.

Wakacje kredytowe przysługują każdemu, niezależnie od dochodu. Jedynym warunkiem jest poprawne wypełnienie wniosku, czyli wpisanie wszystkich potrzebnych informacji.

Co ważne - wakacje kredytowe możemy wziąć tylko wtedy, kiedy kredyt dotyczy nieruchomości, w której sami mieszkamy. Trzeba wypełnić takie oświadczenie. Jeśli więc mamy kredyt na mieszkanie, które komuś wynajmujemy, urlopu od spłaty nie będzie.

Rady ekspertów

Wczoraj w Faktach RMF FM i na naszej stronie prawnicy i eksperci z kancelarii Prosperitas odpowiadali na pytania słuchaczy RMF FM ws. wakacji kredytowych.

Wątpliwości było wiele - m.in. co w sytuacji, gdy w mieszkaniu ma się także zarejestrowaną działalność gospodarczą; czy wakacje kredytowe obniżają naszą zdolność kredytową; co jeśli podczas wakacji kredytowych sprzedamy mieszkanie; jak udowodnić, że mieszkanie przeznaczone jest na cele mieszkaniowe.

Czym są wakacje kredytowe?

Wakacje kredytowe to "urlop" od kredytu hipotecznego, czyli możliwość zawieszenia jego spłaty. Okresu zawieszenia spłaty kredytu nie wlicza się do okresu kredytowania. A to oznacza, że okres kredytowania przedłuża się o miesiące, w których spłata kredytu była zawieszona.

W okresie zawieszenia kredytobiorca nie jest zobowiązany do dokonywania płatności wynikających z umowy. Nie płaci więc raty kapitałowo-odsetkowej. Jeśli jednak kredyt jest ubezpieczony, to będzie ponosił w tym okresie opłaty z tytułu umowy ubezpieczenia.

Jak działają wakacje kredytowe?

Wakacje kredytowe to możliwość zawieszenia spłaty nawet 8 rat. To kredytobiorca indywidualnie decyduje o liczbie zawieszonych rat. Z wakacji kredytowych można skorzystać na poniższych zasadach:

maksymalnie 2 raty w okresie 1 sierpnia - 30 września 2022 r.;

maksymalnie 2 raty w okresie 1 października - 31 grudnia 2022 r.;

maksymalnie 4 raty w 2023 roku - po jednej racie w każdym z kwartałów.

Kto może wystąpić o wakacje kredytowe?

Warunek 1 - Kredyt w PLN

Z wakacji kredytowych może skorzystać kredytobiorca hipoteczny, który posiada kredyt w PLN.

Możliwości takiej nie mają natomiast osoby, które mają kredyty hipoteczne w innych walutach.

Warunek 2 - Własny cel mieszkaniowy

Wakacje kredytowe dotyczą osób, które nabyły nieruchomość na własny cel mieszkaniowy, czyli po to by w niej zamieszkać.

Nie dotyczą natomiast osób, które nabywają mieszkania na wynajem, zarówno w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, jak i prywatnie.

Wakacje kredytowe przysługują tylko na jeden kredyt - właśnie ten zaciągnięty na własny cel mieszkaniowy. Jeśli kredytobiorca ma kredyt na dwie nieruchomości na cele mieszkaniowe, to z wakacji kredytowych może skorzystać tylko względem jednego wybranego kredytu.

Wakacje kredytowe przysługują również osobie, która zaciągnęła kredyt na budowę domu, a także na zakup samej ziemi na cele budowlane. Pod warunkiem, że kredyt ten został zaciągnięty na własne cele mieszkaniowe.

Warunek 3 - Termin zaciągnięcia i zakończenia kredytu

Wakacje kredytowe dotyczą kredytów zaciągniętych przed 1 lipca 2022 r., których termin spłaty kończy się co najmniej po upływie 6 miesięcy od tej daty.

Jak zawnioskować o wakacje kredytowe?

Wniosek o wakacje kredytowe składa się do banku, który udzielił kredytu hipotecznego.

Wniosek można złożyć w formie pisemnej lub elektronicznej, na formularzu lub bez niego - w zależności od tego jakie funkcjonalności udostępni bank.

Ministerstwo Finansów nie wydaje rozporządzenia w sprawie wzoru wniosku.

Wnioski można składać od 29 lipca br., bo tego dnia przepisy wchodzą w życie.

Żeby skorzystać z wakacji kredytowych w danym miesiącu trzeba złożyć wniosek przed dniem spłaty raty kapitałowo-odsetkowej za ten miesiąc (również w weekend przy wykorzystaniu bankowości elektronicznej). Niektóre banki deklarują, że możliwe będzie złożenie wniosku również w dniu spłaty raty.

Kredytobiorca sam decyduje, przez ile miesięcy chce korzystać z wakacji kredytowych. Przy czym może złożyć wniosek jednorazowo - za cały okres, jego część lub składać pojedyncze wnioski na każdy z wybranych miesięcy.

Bank potwierdzi przyjęcie wniosku w ciągu 21 dni od daty jego otrzymania. Wskaże przy tym okres, na który zawieszona została spłata kredytu a także wysokość opłat, które trzeba uregulować z tytułu ubezpieczenia kredytu. Brak potwierdzenia nie wpływa na rozpoczęcie okresu zawieszenia.

Środki "zaoszczędzone" w trakcie wakacji kredytowych można wykorzystać do nadpłacenia kredytu hipotecznego.