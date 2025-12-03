Pracownicze Plany Kapitałowe biją rekordy, ale specjaliści radzą: nie sięgaj po zgromadzone środki na świąteczne wydatki. Wcześniejsza wypłata może oznaczać poważne straty.

Nie warto sięgać po pieniądze z PPK doraźnie, choćby dla podreperowania budżetu domowego przed świętami / Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Eksperci odradzają doraźne wypłaty środków z PPK, nawet w celu podreperowania budżetu przed świętami.

Na koniec października 2025 r. wartość aktywów netto w PPK wyniosła rekordowe 42,60 mld zł, rosnąc o 1,78 mld zł w miesiąc.

Przykładowy uczestnik PPK mógł zyskać od 138 do 198 proc. wpłaconych środków, w zależności od funduszu.

Wcześniejsza wypłata środków z PPK oznacza utratę dopłat państwa, przekazanie 30 proc. wpłat pracodawcy do ZUS i konieczność zapłaty 19-procentowego podatku Belki.

Rekordowe wyniki PPK

Jak wynika z najnowszych danych cytowanych przez "Rzeczpospolitą", na koniec października 2025 roku wartość aktywów netto zgromadzonych w Pracowniczych Planach Kapitałowych osiągnęła aż 42,60 miliarda złotych. To rekordowy miesięczny wzrost o 1,78 miliarda złotych.

PFR Portal PPK wyliczył, że przykładowy uczestnik programu, który oszczędza w nim od grudnia 2019 roku, mógł zyskać od 138 do nawet 198 procent wpłaconych środków - w zależności od rodzaju funduszu. "W praktyce oznacza to, że na jego rachunku znajduje się dziś o 11 380 zł do 16 420 zł więcej, niż sam wpłacił do programu" - czytamy w gazecie.

Eksperci zgodnie podkreślają, że wcześniejsze wypłaty z PPK nie są dobrym pomysłem, zwłaszcza jeśli chodzi o doraźne potrzeby, takie jak świąteczne zakupy. Marta Damm-Świerkocka, członkini zarządu PFR Portal PPK, ostrzega: "Przepadną wszystkie dopłaty państwa, a 30 proc. wpłat pracodawcy zostanie przekazane do ZUS, jako składka emerytalna uczestnika programu. Dodatkowo od zysków kapitałowych zostanie także naliczony 19-procentowy tzw. podatek Belki".



PPK to inwestycja długoterminowa

Oskar Sobolewski, ekspert emerytalny i rynku pracy HRK Payroll, radzi, by traktować PPK jako inwestycję na przyszłość.

Do PPK warto podchodzić długoterminowo i nie wycofywać z nich pieniędzy w doraźnych sytuacjach, chyba że mówimy np. o wypłacie środków w ramach poważnego zachorowania, co jest szczególną sytuacją, która została przewidziana w ustawie o PPK - podkreśla.