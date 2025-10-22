Od stycznia 2026 roku płaca minimalna w Polsce wzrośnie do 4806 zł brutto miesięcznie. To decyzja rządu, która wpłynie na portfele około 3 milionów pracowników.

/ Shutterstock

Od 2026 r. płaca minimalna wyniesie 4806 zł brutto miesięcznie i 31,40 zł brutto za godzinę.

To wzrost o 140 zł brutto miesięcznie względem obecnej stawki.

Nowa pensja netto (bez składek na PPK) to ok. 3510,92 zł miesięcznie.

Więcej ciekawych informacji z Polski i świata znajdziesz na RMF24.pl.

Kto skorzysta na podwyżce?

Od 1 stycznia 2026 roku minimalne wynagrodzenie za pracę wzrośnie. Stawka godzinowa zostanie podniesiona do 31,40 zł brutto. Obecnie najniższa krajowa to 4666 zł brutto, co oznacza, że przyszłoroczna podwyżka wyniesie

Podwyżka płacy minimalnej dotyczy około 3 milionów Polaków. Nowa pensja netto, po odliczeniu podstawowych składek, wyniesie około 3510,92 zł miesięcznie. W skali roku oznacza to prawie 3 tysiące złotych więcej niż w 2024 roku.

Podczas lipcowych negocjacji nie udało się osiągnąć porozumienia w Radzie Dialogu Społecznego. Związki zawodowe domagały się, by płaca minimalna wynosiła co najmniej 5015 zł brutto. Pracodawcy uznali propozycję rządu za kompromisową. Ostatecznie Rada Ministrów zdecydowała, że najniższa krajowa nie przekroczy 5 tysięcy złotych brutto.

Zasady ustalania płacy minimalnej

Wzrost płacy minimalnej jest regulowany ustawowo. Co roku musi on odpowiadać prognozowanemu wzrostowi cen towarów i usług. Jeśli minimalne wynagrodzenie w pierwszym kwartale roku jest niższe niż połowa średniej krajowej, podwyżka zostaje dodatkowo powiększona o część przyrostu PKB.