W Senacie trwają intensywne prace nad projektem ustawy o tzw. 500 plus dla małżeństw. Nowa inicjatywa przewiduje jednorazowe świadczenie pieniężne dla par obchodzących okrągłe rocznice ślubu. Wysokość wsparcia miałaby zależeć od długości stażu małżeńskiego i wynosić od 5000 do nawet 8000 zł.

Projekt "500 plus dla małżeństw" to odpowiedź na społeczne oczekiwania dotyczące uznania dla par, które przez dziesięciolecia wspólnie budowały rodzinę i społeczeństwo. Jak czytamy w uzasadnieniu petycji, "pary o tak długim stażu małżeńskim powinni otrzymywać świadczenie rodzinne na podobieństwo tzw. emerytury honorowej, otrzymywanej przez 100-latków (miesięcznie). Przy czym świadczenie to powinno być przyznawane okresowo i jednorazowo".

Propozycja zakłada, że wsparcie finansowe będzie przyznawane parom obchodzącym jubileusz 50-lecia małżeństwa oraz kolejne okrągłe rocznice. Wysokość świadczenia miałaby rosnąć wraz ze stażem:

50 lat - 5000 zł,

55 lat - 5500 zł,

60 lat - 6000 zł,

65 lat - 6500 zł,

70 lat - 7000 zł,

75 lat - 7500 zł,

80 lat - 8000 zł.

Prace w Senacie - mieszane reakcje i finansowe wyzwania

Senacka Komisja Petycji od wielu miesięcy analizuje petycję, która zainicjowała prace nad nowym świadczeniem. Podczas ostatnich posiedzeń senatorowie debatowali nad projektem ustawy przygotowanym przez Biuro Legislacyjne Senatu. W trakcie dyskusji pojawiły się zarówno głosy poparcia, jak i wątpliwości dotyczące kosztów realizacji programu.

Według szacunków przedstawionych w Ocenie Skutków Regulacji, wprowadzenie świadczenia dla wszystkich par z co najmniej 50-letnim stażem mogłoby kosztować budżet państwa nawet 1 miliard złotych rocznie.

Ministerstwo Finansów wyraziło swoje zastrzeżenia, wskazując na trudną sytuację finansów publicznych i konieczność racjonalnego gospodarowania środkami. Resort podkreślił, że "obecna sytuacja finansów państwa związana z: procedurą nadmiernego deficytu, koniecznością spłaty zobowiązań zaciągniętych w poprzednich latach na realizację funduszy zarządzanych przez BGK oraz aktualna sytuacja geopolityczna wymagają racjonalnych decyzji w obciążaniu budżetu państwa dodatkowymi wydatkami".

Argumenty za i przeciw

Zwolennicy projektu podkreślają, że w czasach, gdy liczba zawieranych małżeństw spada, a rozwodów przybywa, państwo powinno promować i doceniać trwałość związków. Senator Michał Seweryński zaznaczył, że "promowanie małżeństw jest kwestią szczególnie ważną w czasach mnożących się rozwodów i wciąż malejącej liczbie zawieranych małżeństw". Wsparcie finansowe miałoby być wyrazem wdzięczności wobec tych, którzy przez dziesięciolecia budowali stabilność rodzinną i społeczną.

Nie brakuje jednak głosów sceptycznych. Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej początkowo negatywnie oceniło propozycję, argumentując, że w polskim systemie wsparcia rodziny nie ma precedensu dla tego typu świadczenia. Resort przypomniał, że istnieją już niefinansowe formy uznania, takie jak medale za długoletnie pożycie małżeńskie.

Kolejne kroki w pracach nad ustawą

Mimo zastrzeżeń, prace nad projektem są kontynuowane. W lutym 2025 roku senacka Komisja Petycji jednogłośnie zdecydowała o dalszym procedowaniu inicjatywy. Biuro Legislacyjne przygotowało projekt ustawy, który został przedstawiony senatorom w czerwcu 2025 roku. W trakcie posiedzenia senator Robert Mamątow zgłosił poprawkę, by świadczenie dla par z 50-letnim i dłuższym stażem było wypłacane jednorazowo w wysokości 5000 zł, co miałoby ograniczyć koszty programu.

Komisja zwróciła się także o opinię do Związku Miast Polskich oraz zleciła przygotowanie kolejnej Oceny Skutków Regulacji, uwzględniającej różne warianty wypłat. Decyzja o ostatecznym kształcie ustawy oraz wysokości świadczenia ma zapaść po uzyskaniu wszystkich niezbędnych opinii i analiz.

Jakie warunki trzeba będzie spełnić?

Zgodnie z założeniami projektu, świadczenie miałoby być finansowane z budżetu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Aby je otrzymać, małżonkowie musieliby złożyć odpowiedni wniosek oraz przedstawić dokumentację potwierdzającą staż małżeński. Szczegółowe zasady przyznawania świadczenia zostaną określone w przepisach wykonawczych do ustawy.