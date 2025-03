"To jest sytuacja nie do przyjęcia w demokratycznym państwie prawa" - tak sprawę pozwów Polskiego Funduszu Rozwoju wobec przedsiębiorców ocenia Agnieszka Majewska, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców. PFR pozwał ok. 2 tysiące firm, które w trakcie pandemii Covid-19 skorzystały z tarczy finansowej i domaga się zwrotu wszystkich środków.