Polskie Linie Lotnicze LOT ogłosiły uruchomienie bezpośrednich rejsów z Warszawy do San Francisco. Nowa trasa, która wystartuje w maju 2026 roku, ma być obsługiwana cztery razy w tygodniu i poszerzy ofertę przewoźnika o szósty kierunek w Stanach Zjednoczonych.

PLL LOT uruchamia nowe połączenie do San Francisco; pierwszy lot już w maju 2026 roku (zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Polskie Linie Lotnicze LOT uruchomią w maju 2026 roku bezpośrednie połączenie z Warszawy do San Francisco, obsługiwane cztery razy w tygodniu.

San Francisco stanie się szóstym amerykańskim kierunkiem w siatce LOT-u, obok Nowego Jorku, Chicago, Newark, Miami i Los Angeles.

Nowa trasa ma wzmocnić ofertę dla pasażerów biznesowych i turystycznych, łącząc Polskę z jednym z najważniejszych centrów technologicznych na świecie.

Polskie Linie Lotnicze LOT otwierają od maja 2026 r. połączenie do San Francisco w amerykańskiej Kalifornii. Jak poinformował w czwartek przewoźnik, pierwszy lot zaplanowano na 6 maja, a rejsy mają się odbywać cztery razy w tygodniu - w środy, czwartki, soboty i niedziele.

San Francisco będzie szóstym kierunkiem LOT w Stanach Zjednoczonych; polski przewoźnik lata już do Nowego Jorku, Chicago, Newark, Miami i Los Angeles. Na razie rejsy zaplanowano na sezon lato 2026. W kierunku San Francisco samoloty LOT typu Boeing 787 Dreamliner będą startować z Warszawy w czwartki i niedziele o godz. 11:15, a w środy i soboty - o godz. 17:40. Lot ma trwać ok. 11 godz. 30 min.

Strategiczne znaczenie połączeń transatlantyckich

Jak podkreślił dyrektor Biura Siatki Połączeń PLL LOT Robert Ludera, połączenia transatlantyckie mają strategiczne znaczenie dla działalności przewoźnika.

W ciągu ostatnich 12 miesięcy na wszystkich rejsach LOT-u, między Polską a Stanami Zjednoczonymi, podróżowało 800 tys. pasażerów. Nowa trasa nie tylko połączy serce Europy ze światowym centrum technologii i innowacji, ale również otworzy nowe możliwości dla podróżnych - zarówno biznesowych, jak i turystycznych - dodał.

PLL LOT - 11. najstarsza linia lotnicza na świecie

Polskie Linie Lotnicze LOT są 11. najstarszą linią lotniczą na świecie; działają od 1929 r. W ofercie LOT-u są bezpośrednie rejsy dalekodystansowe do portów w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Indiach, Japonii i Korei Południowej. Firma obsługuje też bezpośrednie rejsy do wielu europejskich stolic. W ubiegłym roku linia przewiozła 10,7 mln pasażerów.

Głównym akcjonariuszem PLL LOT jest Skarb Państwa, który ma 69,3 proc. udziałów; drugim akcjonariuszem (30,7 proc.) jest Polska Grupa Lotnicza, należąca w 100 proc. do Skarbu Państwa.