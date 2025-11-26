Samolot Polskich Linii Lotniczych LOT wypadł z pasa podczas lądowania w Wilnie na Litwie. Na pokładzie znajdowało się 63 pasażerów i 4 członków załogi. Z pierwszych doniesień wynika, że nikt nie doznał obrażeń. Maszyna leciała z lotniska Chopina w Warszawie.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock





Więcej aktualnych informacji znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl

Samolot Polskich Linii Lotniczych LOT wypadł z pasa startowego na lotnisku w Wilnie - poinformował w środę po południu Urząd Lotnictwa Cywilnego Litwy. Zdarzenie miało miejsce podczas lądowania maszyny.

Dzisiaj o godz. 13:43 na lotnisku w Wilnie samolot linii LOT, który przyleciał z Warszawy, numer lotu LO771, zjechał z pasa startowego podczas kołowania w kierunku płyty postojowej - powiedział przedstawiciel Litewskich Portów Lotniczych Tadas Vasiliauskas.

Pas startowy na lotnisku w Wilnie jest tymczasowo zamknięty do godz. 17:00 czasu lokalnego (16:00 czasu polskiego).

Loty do Wilna są kierowane na inne lotniska.

Na pokładzie znajdowało się 63 pasażerów oraz 4 członków załogi. Po wylądowaniu wszyscy pasażerowie bezpiecznie opuścili pokład w trybie normalnym, przy użyciu podstawionych schodów, a następnie zostali przewiezieni do terminala - poinformował rzecznik PLL LOT Krzysztof Moczulski w rozmowie z Radiem RMF24.

Samolot (...) po wylądowaniu podczas końcowej fazy dobiegu, opuszczając pas startowy, opuścił utwardzoną nawierzchnię drogi kołowania. Mówiąc kolokwialnie, był już na końcu pasa, skręcał w drogę kołowania i wtedy właśnie opuścił tę utwardzoną nawierzchnię - wyjaśnił rzecznik LOT-u. Zaznaczył również, że lotnisko w Wilnie wydało wcześniej komunikat, w którym poinformowało, że pas startowy jest pokryty mokrym śniegiem, co skutkuje "zmniejszoną skutecznością hamowania".