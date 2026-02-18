W płomieniach stanął warsztat samochodowy w miejscowości Michale (woj. kujawsko-pomorskie) - informuje reporter RMF FM Stanisław Pawłowski. Ogień objął całą halę, w której znajdują się dwa samochody ciężarowe.
Poważny pożar wybuchł w warsztacie samochodowym w miejscowości Michale w powiecie świeckim w woj. kujawsko-pomorskim.
Jak przekazali pożarnicy, ogień objął całą halę warsztatu. Znajdują się w niej dwa pojazdy ciężarowe.
Strażacy gaszą obiekt z zewnątrz, z uwagi na podejrzenie, że w środku może znajdować się butla z acetylenem - informuje reporter RMF FM Stanisław Pawłowski.
Więcej informacji wkrótce.
