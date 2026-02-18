​25-letni obywatel Mołdawii, który na stacji kolejowej w Puławach uruchomił hamulec ręczny w wagonach pociągu przewożącego łatwopalne materiały, usłyszał zarzuty. Według prokuratury, jego działanie mogło doprowadzić do eksplozji zagrażającej życiu wielu osób oraz mieniu w wielkich rozmiarach.

25-letni obywatel Mołdawii Anton B. uruchomił hamulec ręczny w wagonach pociągu przewożącego materiały łatwopalne (zdjęcie ilustracyjne) / Leszek Szymański / PAP

Mołdawianin został zatrzymany w poniedziałek na stacji kolejowej w Puławach po tym, jak uruchomił hamulec ręczny w trzech wagonach towarowych pociągu relacji Szczecin-Dorohusk. W składzie pociągu były cysterny z ropą naftową.

W środę 25-letni Anton B. usłyszał zarzuty sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa eksplozji materiałów łatwopalnych, zagrażającego życiu lub zdrowiu wielu osób oraz mieniu w wielkich rozmiarach. Grozi za to kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Na obecnym etapie został skierowany wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztowania wobec podejrzanego na okres trzech miesięcy - poinformował rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Lublinie prok. Marek Zych, dodając, że posiedzenie sądu planowane jest jeszcze w środę po południu.

Co ważne, śledztwo toczy się w sprawie sprowadzenia zagrożenia katastrofą pociągu przewożącego ropę naftową, a nie aktu dywersji. Prokuratura nie znalazła podstaw do uznania, że 25-letni Mołdawianin działał na rzecz obcego państwa, a w tym celu badano m.in. znalezione przy nim telefony.

Niebezpieczna sytuacja na torach

Pociąg towarowy, w którego trzech wagonach Mołdawianin uruchomił hamulec ręczny, składał się z 37 wagonów wypełnionych ropą naftową. Zatrzymany mężczyzna wjechał do Polski w niedzielę przez przejście graniczne w Terespolu.

Podczas zatrzymania funkcjonariusze znaleźli przy nim torbę ze sprzętem elektronicznym, telefonami, kartami SIM oraz różnymi dokumentami. Jak poinformował komendant główny policji gen. insp. Marek Boroń, Mołdawianin posiadał certyfikaty potwierdzające biegłą znajomość języka rosyjskiego.

Rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie, podinsp. Andrzej Fijołek, przekazał, że pociąg, w pobliżu którego przebywał zatrzymany, został dokładnie sprawdzony - nie znaleziono żadnych materiałów niebezpiecznych.

W działaniach uczestniczyli policjanci realizujący zadania w ramach operacji TOR, żołnierz Wojsk Obrony Terytorialnej oraz funkcjonariusz Straży Ochrony Kolei. Operacja TOR została uruchomiona w połowie listopada po ujawnieniu aktu dywersji na tej linii kolejowej.