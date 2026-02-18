23 lutego w Polsce obchodzony jest Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją, ustanowiony przez ministra zdrowia w 2001 roku. Celem tego dnia jest zwiększanie świadomości na temat depresji oraz innych zaburzeń psychicznych.
- 23 lutego obchodzony jest Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją.
- Depresja to poważna, często bagatelizowana choroba.
- Kluczowe w walce z nią są edukacja, wsparcie bliskich oraz kompleksowe leczenie łączące psychoterapię i farmakoterapię.
Według danych Światowej Organizacji Zdrowia, depresja jest czwartą najpoważniejszą chorobą na świecie i jedną z głównych przyczyn samobójstw. Choroba ta nie wybiera - może dotknąć każdego, niezależnie od wieku, płci czy statusu społecznego. Często rozwija się powoli, stopniowo odbierając radość życia.
Do najczęstszych objawów depresji należą:
- uporczywy smutek,
- brak energii,
- utrata zainteresowania czynnościami, które do tej pory sprawiały przyjemność i dawały satysfakcję,
- problemy ze snem,
- niepokój,
- trudności z koncentracją,
- niskie poczucie własnej wartości,
- poczucie winy,
- myśli samobójcze.
Depresja to nie tylko zaburzenia nastroju - często towarzyszą jej także objawy somatyczne, które utrudniają codzienne funkcjonowanie. Chorzy mogą zaniedbywać obowiązki zawodowe, szkolne czy higienę osobistą. Nawet proste czynności, jak wstanie z łóżka czy wyjście do sklepu, stają się wyzwaniem.
Mimo powszechności choroby, wiele osób wciąż wstydzi się szukać pomocy. W społeczeństwie pokutuje błędne przekonanie, że depresja to "fanaberia słabych ludzi". Eksperci podkreślają, że to nieprawda - depresja to poważna, wymagająca leczenia choroba. Najskuteczniejsze są metody kompleksowe, łączące psychoterapię (najczęściej terapię poznawczo-behawioralną, która skupia się na analizowaniu problemów i wykształcaniu pozytywnych reakcji) z farmakoterapią. Kluczowa jest także edukacja - zarówno pacjentów, jak i ich bliskich.
Więcej informacji na temat depresji i sposobów leczenia można znaleźć na stronach Ministerstwa Zdrowia oraz organizacji zajmujących się zdrowiem psychicznym.
Antydepresyjny Telefon Forum Przeciw Depresji
- tel. 22 594 91 00 (czynny w każdą środę - czwartek od 17.00 do 19.00)
Telefon zaufania dla osób dorosłych w kryzysie emocjonalnym
- tel. 116 123 (poniedziałek-piątek od 14:00-22:00, połączenie bezpłatne)
Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży
- tel. 116 111 (czynny 7 dni w tygodniu, 24 h na dobę)
ITAKA - Antydepresyjny telefon zaufania
- tel. 22 484 88 01 (czynny od poniedziałku do piątku od 15:00 do 20:00)