23 lutego w Polsce obchodzony jest Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją, ustanowiony przez ministra zdrowia w 2001 roku. Celem tego dnia jest zwiększanie świadomości na temat depresji oraz innych zaburzeń psychicznych.

Depresja to poważna, często bagatelizowana choroba.

Kluczowe w walce z nią są edukacja, wsparcie bliskich oraz kompleksowe leczenie łączące psychoterapię i farmakoterapię.

Według danych Światowej Organizacji Zdrowia, depresja jest czwartą najpoważniejszą chorobą na świecie i jedną z głównych przyczyn samobójstw. Choroba ta nie wybiera - może dotknąć każdego, niezależnie od wieku, płci czy statusu społecznego. Często rozwija się powoli, stopniowo odbierając radość życia.

Do najczęstszych objawów depresji należą :

uporczywy smutek,

brak energii,

utrata zainteresowania czynnościami, które do tej pory sprawiały przyjemność i dawały satysfakcję,

problemy ze snem,

niepokój,

trudności z koncentracją,

niskie poczucie własnej wartości,

poczucie winy,

myśli samobójcze.

Depresja to nie tylko zaburzenia nastroju - często towarzyszą jej także objawy somatyczne, które utrudniają codzienne funkcjonowanie. Chorzy mogą zaniedbywać obowiązki zawodowe, szkolne czy higienę osobistą. Nawet proste czynności, jak wstanie z łóżka czy wyjście do sklepu, stają się wyzwaniem.

Mimo powszechności choroby, wiele osób wciąż wstydzi się szukać pomocy. W społeczeństwie pokutuje błędne przekonanie, że depresja to "fanaberia słabych ludzi". Eksperci podkreślają, że to nieprawda - depresja to poważna, wymagająca leczenia choroba. Najskuteczniejsze są metody kompleksowe, łączące psychoterapię (najczęściej terapię poznawczo-behawioralną, która skupia się na analizowaniu problemów i wykształcaniu pozytywnych reakcji) z farmakoterapią. Kluczowa jest także edukacja - zarówno pacjentów, jak i ich bliskich.

Więcej informacji na temat depresji i sposobów leczenia można znaleźć na stronach Ministerstwa Zdrowia oraz organizacji zajmujących się zdrowiem psychicznym.

Ważne telefony

Antydepresyjny Telefon Forum Przeciw Depresji

tel. 22 594 91 00 (czynny w każdą środę - czwartek od 17.00 do 19.00)

Telefon zaufania dla osób dorosłych w kryzysie emocjonalnym

tel. 116 123 (poniedziałek-piątek od 14:00-22:00, połączenie bezpłatne)

Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży

tel. 116 111 (czynny 7 dni w tygodniu, 24 h na dobę)

ITAKA - Antydepresyjny telefon zaufania

tel. 22 484 88 01 (czynny od poniedziałku do piątku od 15:00 do 20:00)