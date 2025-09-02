Historyczny dzień na Bałtyku! Największy statek wycieczkowy zbudowany w Niemczech, Disney Adventure, opuścił port w Wismarze i wyruszył w swój dziewiczy rejs. To inżynieryjny majstersztyk i morska atrakcja sezonu.

Wycieczkowiec Disney Adventure opuszcza stocznię w Wismarze / Jens Büttner / PAP/DPA

W poniedziałkowy wieczór port w Wismarze w Meklemburgii-Pomorzu Przednim stał się miejscem widowiska, które zgromadzono tłumy. Disney Adventure - najnowszy i największy statek wycieczkowy, jaki kiedykolwiek powstał na niemieckich stoczniach, powoli wyruszył w stronę Morza Bałtyckiego. Mierzący aż 342 metry długości i 46 metrów szerokości kolos był eskortowany przez holowniki.

Pierwszym przystankiem na trasie luksusowego hotelu na wodzie jest Mukran na Rugii, gdzie statek zatankuje paliwo i przejdzie próby morskie. Następnie Disney Adventure obierze kurs na Azję Południowo-Wschodnią, by już od grudnia tego roku wypływać z Singapuru na wielodniowe rejsy marzeń.

Od niepewności do triumfu - burzliwa historia budowy

Budowa Disney Adventure rozpoczęła się w 2018 roku. Gigantyczne wycieczkowce miały być szansą na rozwój i bezpieczeństwo zatrudnienia dla setek pracowników stoczni w Wismarze. Niestety, pandemia koronawirusa brutalnie pokrzyżowała te plany. Branża rejsów wycieczkowych się załamała.

Wydawało się, że los statku jest przesądzony - aż do momentu, gdy do gry wkroczył Disney. Amerykański gigant, posiadający już flotę wycieczkowców, postanowił przejąć projekt, zmodernizować go i nadać mu nowe życie. Tak narodził się Disney Adventure - ósmy statek w flocie Disney Cruise Line, mogącym pomieścić aż 6700 pasażerów i 2500 członków załogi.

Świat Disneya na morzu - siedem tematycznych stref

Wideo youtube

Disney Adventure to nie tylko środek transportu, ale prawdziwy park rozrywki na wodzie. Statek podzielony jest na siedem tematycznych stref, które przenoszą pasażerów w świat ulubionych filmów i bohaterów. Od magicznego ogrodu Disney Imagination Garden, przez pełne energii San Fransokyo Street inspirowane "Big Hero 6", aż po Toy Story Place - wodny raj dla rodzin - każdy znajdzie tu coś dla siebie.

Fani podwodnych przygód mogą zanurzyć się w Disney Discovery Reef, gdzie czekają inspiracje z "Małej Syrenki" i "Gdzie jest Nemo?", a miłośnicy Marvela - odwiedzić Marvel Landing z pierwszą w historii Disneya kolejką górską na statku wycieczkowym: Ironcycle Test Run. To najdłuższa tego typu atrakcja na morzu, licząca ponad 250 metrów.

Już od 15 grudnia 2025 roku Disney Adventure będzie regularnie wypływać z Singapuru. Obecnie nie ma jeszcze oficjalnych, szczegółowych cenników rejsów tym wycieczkowcem.

Dla porównania, ceny rejsów na innych statkach Disney Cruise Line (np. Disney Wish, Disney Dream) zaczynają się zwykle od ok. 1000-1500 USD za osobę za 3-4 dniowy rejs w kabinie wewnętrznej, a ceny za dłuższe rejsy i lepsze kabiny mogą sięgać kilku tysięcy dolarów za osobę.