"Klucz do mieszkania" to nowy rządowy program, który zakłada wsparcie dla zakupu mieszkania tylko z rynku wtórnego, domu z rynku wtórnego lub działki i budowy domu metodą gospodarczą - poinformował w czwartek minister rozwoju i technologii Krzysztof Paszyk.

Zdj. poglądowe / Shutterstock

Program "Klucz do mieszkania" ma zastąpić "Kredyt na start".

Eliminujemy ze wsparcia to, co jest oferowane na rynku pierwotnym. Żadna złotówka z tego programu nie trafi do deweloperów - podkreślił w czwartek Krzysztof Paszyk, mówiąc o szczegółach nowego programu.

W przypadku zakupu domów i mieszkań z rynku wtórnego będą limity ceny za metr kwadratowy.

W przypadku wsparcia kupna mieszkania na własność - tylko z rynku wtórnego - limit ceny za metr kw. dla całej Polski wyniesie 10 tys. zł, a dla pięciu największych i najdroższych miast - 11 tys. zł. Gminy będą mogły podnieść ten limit ceny, samodzielnie kształtując politykę mieszkaniową - poinformował Paszyk.

Minister zaznaczył, że sprzedający mieszkanie musi posiadać je co najmniej od 5 lat.

Nie ma możliwości kupna mieszkania od flippera - podkreślił Paszyk.

Dodatkowo korzystający ze wsparcia nie będzie mógł posiadać już mieszkania.

Programy, o których mówimy, dotyczą tylko osób, które naprawdę poszukują pierwszego mieszkania - oświadczył.