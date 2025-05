Przed nami szczyt zbiorów polskich truskawek. Plantatorzy przewidują, że w najbliższych dniach będą mieć dużo pracy. Kulminacja sezonu może przynieść wyczekiwane spadki cen owoców.

Kiedy truskawki będą tańsze? (zdj. podglądowe) / Shutterstock

Kończy się sezon na truskawki z tuneli, a zaczyna się zbiór truskawek gruntowych - czerwiec to czas, gdy ich jest najwięcej i są najsmaczniejsze.

Ceny truskawek wahają się zwykle od 10 do 20 zł za kilogram, ale spodziewany wzrost podaży w najbliższych tygodniach może obniżyć ceny.

Truskawki są nie tylko pyszne, ale też pełne witamin, minerałów i antyoksydantów, które wspierają zdrowie serca, odporność i skórę.

Wkrótce pojawią się też inne owoce, takie jak jagoda kamczacka, maliny i wyjątkowo wcześnie jeżyny - warto śledzić, co jeszcze będzie dostępne.

Kilogram truskawek kosztuje zwykle od 10 do 20 złotych. Kiedy potanieją?

Dużo truskawek czeka na zebranie. Powoli kończą się zbiory z upraw tunelowych, teraz zaczyna się truskawka gruntowa. Mamy końcówkę maja, przed nami czerwiec, czyli miesiąc, gdy truskawek jest najwięcej i są najsmaczniejsze. Za tydzień, dwa tygodnie, truskawek powinno być dużo, coraz więcej, ceny mogą wtedy spadać, bo truskawki będą coraz powszechniejsze. Liczymy, że coraz lepsza będzie pogoda, po ostatnich perturbacjach - opisuje w rozmowie z RMF FM plantator truskawek Albert Zwierzyński.

Niebezpieczne przymrozki

W ostatnich dniach najbardziej niebezpieczne były przymrozki, okres, gdy temperatura w nocy spadała poniżej zera, był dosyć długi. To wymagało od plantatorów ogromu pracy, musieliśmy okryć truskawki agrowłókniną, a rano zdejmować agrowłókninę. To generowało ogrom pracy, bo to wszystko robi się ręcznie. Im więcej poranków z przymrozkiem było, tym więcej pracy. Plantatorzy starali się, by truskawki były dostępne i na pewno będą - dodaje Zwierzyński.

GUS podał, że w wyniku występujących przymrozków - miejscami poniżej -8 st. C, doszło lokalnie do nieznacznych uszkodzeń niektórych upraw, w tym kwitnących drzew i krzewów owocowych oraz plantacji jagodowych. Przymrozki obniżały także skuteczność wiosennego stosowania środków ochrony roślin.

Producenci truskawek podkreślają, że obecnie w sklepach i na targowiskach można znaleźć zarówno truskawki z upraw gruntowych, spod osłon, jak i spod agrowłóknin. Wielu producentów przewiduje, że wiosenne przymrozki mogą mieć jednak wpływ na dostępność owoców i warzyw w całym sezonie letnim.

Konsekwencje niskiej temperatury są mocno zauważalne tam, gdzie uprawiana jest między innymi czereśnia. To jest efekt przede wszystkim przymrozków, które przychodziły nie tylko nad ranem, ale już około 22:00 i utrzymywały się przez 5-6 godzin w nocy - tłumaczy w rozmowie z reporterem RMF FM plantator z południa Mazowsza Paweł Myziak.

Dlaczego warto jeść truskawki?

Truskawki są nie tylko smaczne, ale także pełne wartości odżywczych. Oto niektóre z nich:

Bogactwo witamin i minerałów: Truskawki są doskonałym źródłem witaminy C, która wspiera układ odpornościowy. Zawierają także witaminy z grupy B, witaminę A, E oraz minerały takie jak mangan, potas i magnez.

Truskawki są doskonałym źródłem witaminy C, która wspiera układ odpornościowy. Zawierają także witaminy z grupy B, witaminę A, E oraz minerały takie jak mangan, potas i magnez. Antyoksydanty: Zawierają silne antyoksydanty, takie jak antocyjany, które pomagają w walce z wolnymi rodnikami i mogą zmniejszać ryzyko chorób przewlekłych.

Zawierają silne antyoksydanty, takie jak antocyjany, które pomagają w walce z wolnymi rodnikami i mogą zmniejszać ryzyko chorób przewlekłych. Wspomaganie zdrowia serca: Regularne spożywanie truskawek może przyczynić się do obniżenia poziomu cholesterolu i ciśnienia krwi, co jest korzystne dla zdrowia serca.

Regularne spożywanie truskawek może przyczynić się do obniżenia poziomu cholesterolu i ciśnienia krwi, co jest korzystne dla zdrowia serca. Właściwości przeciwzapalne: Dzięki zawartości fitoskładników, truskawki mogą mieć działanie przeciwzapalne.

Dzięki zawartości fitoskładników, truskawki mogą mieć działanie przeciwzapalne. Niska kaloryczność: Truskawki są niskokaloryczne, co czyni je idealnym wyborem dla osób dbających o linię.

Truskawki są niskokaloryczne, co czyni je idealnym wyborem dla osób dbających o linię. Wspomaganie trawienia: Zawierają błonnik, który wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu pokarmowego.

Zawierają błonnik, który wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu pokarmowego. Poprawa zdrowia skóry: Dzięki witaminie C i antyoksydantom, truskawki mogą wspierać zdrowie skóry, pomagając w walce z oznakami starzenia.

Plantatorzy zapowiadają, że w najbliższych dniach poza dużą ilością truskawek, dostępne będą też kolejne owoce. Wśród nich jagoda kamczacka i malina. Zaskakujące jest też to, że w tym roku wyjątkowo wcześnie pojawia się jeżyna. Już wczoraj jadłem pierwsze owoce jeżyny, zdecydowanie wcześniej niż w poprzednich sezonach - podkreśla Zwierzyński.