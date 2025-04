"To może być ciężki rok" - usłyszał reporter RMF FM od rolników Lubelszczyzny, którzy są poważnie zmartwieni pogłębiającą się suszą. Nie pomogła zimowa pogoda, wiosna też nie przynosi zbyt dużo opadów. To najprawdopodobniej odbije się na zbiorach.

Zdj. poglądowe / ARKADIUSZ ZIOLEK/East News / East News

Rolnicy alarmują

Liczymy na to, że spadnie śnieg - mówią rolnicy z Lubelszczyzny zaniepokojeni prognozami pogody na najbliższy weekend.

Prognozy mówią o przymrozkach do -3 st. C w sobotę i -4 st. C w niedzielę.

To zagrożenie dla naszych upraw. Rośliny kiełkują bądź już wzeszły i nie potrzebują już ujemnej temperatury. Boimy się tego bardzo, natomiast jeśli spadnie śnieg, to może skutki mrozów będą mniej dotkliwe - alarmuje Mariusz Augustyniak, rolnik z gminy Piaski.

Wyczekiwany śnieg nie tylko zapewni "izolację", ale przede wszystkim nawodni ziemię.

Rok zapowiada się na ten moment z bardzo dużymi niedoborami wody. Mieliśmy zimę praktycznie bez opadów. Jak pokazują wykresy, trwa susza. Przy dużych areałach gospodarstwa inwestują w nawadnianie. My tutaj, na Lubelszczyźnie, mamy rozdrobnienie i tu jest duży problem. Rozważam od kilku lat nawadnianie, ale mam dosłownie dwie czy trzy takie działki, które mogłyby sprostać temu, jeśli chodzi o amortyzację. Można w to zainwestować, ale to musiałoby mieć jakiś rozsądny okres amortyzacji - tłumaczy rolnik.

Zwraca też uwagę, że na nawadnianie mogą sobie pozwolić tylko te największe gospodarstwa.

To po pierwsze potężny koszt wybicia studni głębinowej i po drugie - całej infrastruktury: pomp, instalacji elektrycznej i samej deszczowni - dodaje.

Prognoza pogody. Gdzie można spodziewać się opadów?

Jak podają synoptycy z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, w nocy z piątku na sobotę pogoda się zmieni.

Zachmurzenie na zachodzie Polski będzie małe i umiarkowane, a na wschodzie i w centrum duże z większymi przejaśnieniami.

Na krańcach południowych wystąpi przelotny deszcz. W sobotę nad ranem mogą pojawiać się nieduże opady śniegu i deszczu ze śniegiem.