Ukraińcy rozpoczęli szkolić polskich żołnierzy z techniki zwalczania wrogich dronów - nieoficjalnie dowiedział się reporter RMF FM. To efekt porozumienia podpisanego przez ministra obrony Władysława Kosiniaka-Kamysza podczas ostatniej wizyty w Kijowie.

Do Polski przyjechali już ukraińscy instruktorzy, specjaliści systemów obrony przez bezzałogowcam (zdj. ilustracyjne) / UKRINFORM / PAP/UKRINFORM

Jak dowiedział się dziennikarz RMF FM, do naszego kraju przyjechali już ukraińscy instruktorzy, specjaliści systemów obrony przez bezzałogowcami. Zajęcia mają się odbywać na jednym z poligonów położonych na Podkarpaciu.

Liczba kursantów i jednostki, z których pochodzą, owiana jest na razie tajemnicą. Z informacji, które uzyskał dziennikarz RMF FM wynika, że plan szkoleń obejmuje operacje defensywne. Poza zajęciami teoretycznymi przewiduje między innymi ćwiczenie zadań praktycznych w terenie.

Ukraińcy nie tylko w Polsce rozpoczęli takie szkolenia. Ich sztab generalny poinformował, że ruszyły ćwiczenia z udziałem ukraińskich instruktorów w Danii. To pokłosie pojawienia się w zeszłym tygodniu niezidentyfikowanych bezzałogowców nad duńskimi bazami wojskowymi.

Duńczycy mają się szkolić ze zwalczania dronów uderzeniowych. Zajęcia mają potrwać tydzień.