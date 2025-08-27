Chińska prowincja Guizhou znana jest z "pęknięć Ziemi" i niezwykle trudnego terenu. To właśnie tam znajduje się inżynieryjny cud. Most Wielkiego Kanionu Huajiang, który już wkrótce zostanie najwyższym mostem świata, przeszedł właśnie kluczowy test obciążeniowy.

Most Wielkiego Kanionu Huajiang - najwyższy most na świecie / IMAGO/CFOTO / PAP

Góry krasowe południowo-zachodnich Chin od wieków wyznaczały granice ludzkich możliwości. Głębokie wąwozy prowincji Guizhou, określane przez miejscowych mianem "pęknięć Ziemi", były przeszkodą nie do pokonania - zarówno dla podróżnych, jak i dla rozwoju regionu. Szczególnie spektakularny jest kanion rzeki Beipan w mieście Huajiang, wyżłobiony przez miliony lat w wapiennych klifach, będący reliktem pradawnych mórz triasowych.

Most Wielkiego Kanionu Huajiang rozciąga się nad przepaścią, która jeszcze niedawno skutecznie dzieliła ludzi i utrudniała codzienne życie. Dzięki temu mostowi podróż przez kanion, która dotąd trwała dwie godziny, skróci się do zaledwie dwóch minut.

Inżynieryjne wyzwanie na miarę XXI wieku

Budowa mostu rozpoczęła się w styczniu 2022 roku. Prace prowadzone były w ekstremalnie trudnych warunkach: strome zbocza, silne podmuchy wiatru, konieczność precyzyjnej kontroli temperatury podczas masowych wylewek betonu, a także zabezpieczenie niestabilnych stoków kanionu.

Kluczowy test obciążeniowy, przeprowadzony w ostatnich dniach, był prawdziwym sprawdzianem dla tej imponującej konstrukcji. Na most wjechało łącznie 96 ciężarówek o masie 3300 ton, które stopniowo obciążały główne przęsło. Ponad 400 czujników monitorowało nawet najdrobniejsze przesunięcia i drgania. Pięciodniowy proces potwierdził, że wytrzymałość, sztywność i parametry dynamiczne mostu spełniają normy bezpieczeństwa. Most jest gotowy do otwarcia - oficjalnie ma to nastąpić pod koniec września.

Most Wielkiego Kanionu Huajiang to cud chińskiej inżynierii / IMAGO/CFOTO / PAP

Rekordowe liczby i światowy rozgłos

Most Wielkiego Kanionu Huajiang to nie tylko lokalny rekord. Jego liczby robią wrażenie na całym świecie. Całkowita długość konstrukcji to 2890 metrów, a centralne przęsło rozciąga się na 1420 metrów - to największe przęsło mostu wybudowanego w terenie górskim na świecie. Największe jednak wrażenie robi wysokość: do poziomu wody jest aż 625 metrów! Tym samym most w Huajiang zostaje najwyższym mostem na Ziemi.

Prowincja Guizhou już dziś nosi miano "światowego muzeum mostów". W regionie znajduje się ponad 30 tysięcy mostów, z czego aż trzy należą do najwyższych na świecie. Prawie połowa ze 100 najwyższych mostów globu powstała właśnie w tej prowincji. Łączna długość mostów wybudowanych i będących w budowie w Guizhou przekracza 5400 kilometrów - to niemal tyle, ile wynosi odległość z północy na południe całych Chin.