Przelew do innego kraju, płatność w obcej walucie i zakupy w zagranicznych sklepach stały się codziennością dla milionów osób. Z tego powodu rośnie zainteresowanie rozwiązaniami takimi jak ZEN.COM, które pozwalają zarządzać pieniędzmi w 35 walutach z poziomu jednej aplikacji. Użytkownicy oczekują dziś szybkich płatności, przewidywalnych kosztów i wygodnego dostępu do finansów bez korzystania z kilku różnych usług jednocześnie. W jaki sposób ZEN odpowiada na te potrzeby?

Dlaczego konto w jednej walucie przestaje wystarczać?

Coraz więcej osób korzysta z pieniędzy w kilku walutach jednocześnie, dlatego rośnie znaczenie aplikacji umożliwiających szybkie płatności i przelewy zagraniczne.

Według danych Narodowego Banku Polskiego systematycznie rośnie liczba:

● płatności mobilnych,

● transakcji bezgotówkowych,

● zakupów internetowych,

● przelewów międzynarodowych.

Zmienił się też sposób pracy. Freelancerzy, osoby pracujące zdalnie czy właściciele małych firm często współpracują z klientami z innych krajów i regularnie wykonują płatności w różnych walutach.

Dla nich aplikacja ZEN.COM to nie technologiczny dodatek, ale rozwiązanie, które ułatwia codzienne zarządzanie pieniędzmi między krajami, walutami i płatnościami z poziomu jednej aplikacji.

Konto wielowalutowe staje się coraz popularniejsze

Konto wielowalutowe pomaga wygodniej zarządzać pieniędzmi osobom korzystającym z różnych walut podczas pracy, podróży i zakupów online.

Jeszcze niedawno wiele osób korzystało osobno z:

● kantoru,

● aplikacji do przelewów,

● kilku kart płatniczych,

● oddzielnych kont walutowych.

Dziś użytkownicy chcą prostszych rozwiązań. Duże znaczenie ma też przewidywalność kosztów.

Przykład?

Tomek współpracuje z klientami z Norwegii i Niemiec. Wynagrodzenie otrzymuje w euro oraz koronach norweskich, ale większość rachunków nadal opłaca w Polsce. Korzystając z konta wielowalutowego w ZEN.COM może szybciej wymieniać środki między walutami i od razu widzi koszt operacji przed wykonaniem przelewu.

Jak karty wielowalutowe zmieniają płatności za granicą?

Karty wielowalutowe upraszczają płatności podczas podróży i ograniczają problem ciągłego przewalutowania.

Coraz więcej osób płaci dziś telefonem lub kartą praktycznie od razu po przylocie do innego kraju. Znika potrzeba szukania kantorów czy wypłacania dużej ilości gotówki. Takie rozwiązanie sprawdza się także podczas zakupów online w zagranicznych sklepach, gdzie użytkownik płaci w różnych walutach niemal każdego dnia.

Co sprawia, że część wydanych pieniędzy do nas wraca?

Programy cashback przestały kojarzyć się wyłącznie z punktami, kuponami i skomplikowanymi regulaminami. Użytkownicy chcą dziś prostych rozwiązań, które pozwalają odzyskać część pieniędzy bez wykonywania dodatkowych działań po zakupie.

Na tym opiera się Natychmiastowy Cashback od ZEN.COM. Po wybranych płatnościach część wydanych środków wraca do użytkownika praktycznie od razu. Taki model dobrze sprawdza się podczas:

● zakupów online,

● opłacania subskrypcji,

● codziennych płatności,

● korzystania z usług cyfrowych.

Dla wielu osób cashback stał się sposobem na lepszą kontrolę wydatków, szczególnie gdy płatności online pojawiają się niemal każdego dnia. Duże znaczenie ma też wygoda, ponieważ użytkownik nie musi przełączać się między kilkoma aplikacjami czy aktywować kolejnych promocji.

Jak technologia będzie zmieniała finanse w 2026 roku?

Finanse stają się szybsze, bardziej mobilne i mocniej połączone z codziennym stylem życia użytkowników.

Rosnąca liczba płatności telefonem, zakupów zagranicznych czy pracy zdalnej sprawia, że użytkownicy oczekują prostszego zarządzania pieniędzmi między krajami i walutami. Z tego powodu duże znaczenie zyskują rozwiązania takie jak konto wielowalutowe czy karty wielowalutowe, które pozwalają wygodniej korzystać z pieniędzy podczas podróży, zakupów online i przelewów zagranicznych.

ZEN.COM rozwija inteligentny portfel, który pozwala wygodnie zarządzać pieniędzmi w 35 walutach, wykonywać szybkie płatności i przelewy zagraniczne oraz odzyskiwać część wydatków dzięki Natychmiastowemu Cashbackowi, a wszystko to z poziomu jednej aplikacji.

Dzięki temu dla wielu użytkowników staje się codziennym narzędziem do wygodnego zarządzania finansami, zarówno podczas podróży, jak i pracy z klientami z innych krajów.

FAQ - najczęściej zadawane pytania

Czym jest inteligentny portfel?

Inteligentny portfel to aplikacja pozwalająca zarządzać pieniędzmi, płatnościami i różnymi walutami z poziomu jednego miejsca. Użytkownik może wykonywać przelewy, płacić za granicą oraz kontrolować wydatki bez korzystania z kilku oddzielnych usług finansowych.

Jak ZEN.COM wpisuje się w ideę inteligentnego portfela?

ZEN.COM rozwija rozwiązanie, które łączy konto wielowalutowe, szybkie płatności, przelewy zagraniczne i Natychmiastowy Cashback w jednej aplikacji. Dzięki temu użytkownik może wygodniej zarządzać pieniędzmi między krajami i walutami.

Dlaczego inteligentne portfele zyskują popularność?

Coraz więcej osób zarządza pieniędzmi w różnych walutach, robi zakupy w zagranicznych sklepach i wykonuje przelewy między krajami. Inteligentny portfel pomaga połączyć te działania w jednej aplikacji i wygodniej kontrolować codzienne finanse.