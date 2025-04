W ramach transakcji InPost nabył 95,5 proc. kapitału zakładowego macierzystej spółki Yodel, czyli Judge Logistics Ltd (‘JLL’). "Przejęcie JLL zostało zrealizowane jako konwersja długu na kapitał, przy czym InPost przekształcił istniejący kredyt dla JLL na kapitał własny" - wyjaśniono. Do daty transakcji, polski dostawca zapewnił 106 mln funtów finansowania w formie obligacji zamiennych dla JLL.

Grupa szacuje, że zakup zwiększy wolumen przesyłek do ok. 300 mln sztuk rocznie i pozwoli na rozszerzenie bazy sprzedawców korzystających z ich usług do 700 sklepów internetowych oraz uzyskania ok. 8 proc. udziału w rynku, "Przejęcie brytyjskiej spółki stanowi strategiczną decyzję, która umożliwia długoterminowy wzrost InPost i umocnienie pozycji na rynku brytyjskim, gdzie Grupa posiada ponad 18 000 punktów OOH (out of home delivery, punkty odbioru poza domem - przyp. RMF FM), w tym 10 000 maszyn Paczkomat" - poinformowano.

Brzoska mówi o przyspieszonym rozwoju

Cytowany w informacji prasowej szef InPostu Rafał Brzoska ocenił, że to kluczowy moment na drodze do obecności InPostu w całej Europie. "Dzięki tej inwestycji przyspieszamy nasz rozwój w UK, który w sposób organiczny mógłby nam zająć nawet 5 lat" - zauważył.

Grupa przypomniała, że w ub.r. odnotowała wzrost przychodów o 23,5 proc. rdr do 10,9 mld zł, a jej skorygowana EBITDA przekroczyła 3,5 mld zł, rosnąc o 33,5 proc. rdr. Wolumen przesyłek za 2024 rok wyniósł 1,1 mld zł, co oznacza kolejny wzrost, tym razem o 22 proc. rdr - podano. W całej Europie InPost zainstalował ponad 11,5 tys. nowych Paczkomatów. Oznacza to zwiększenie się liczby tych urządzeń o 32 proc. w ujęciu rocznym.