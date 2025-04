Dziś wchodzi w życie nowe rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej, wprowadzające zakaz fotografowania i nagrywania obiektów wojskowych oraz infrastruktury krytycznej bez odpowiedniego zezwolenia. Za wykroczenie grozić będzie grzywna albo areszt.

Od dziś wchodzi w życie zakaz fotografowania obiektów wojskowych i infrastruktury krytycznej / Tomasz Waszczuk / PAP

Od czwartku obowiązuje zakaz fotografowania obiektów wojskowych bez zezwolenia.

Za złamanie zakazu grozi grzywna lub areszt.

Rozporządzenie określa zasady wydawania zezwoleń i oznaczania obiektów.

Nowe przepisy mają chronić przed działaniami obcych służb wywiadowczych.

Wcześniej służby nie były w stanie egzekwować zakazów

Rozporządzenie szefa MON wprowadza zasady wydawania pozwoleń na robienie zdjęć jednostkom wojskowym i obiektom infrastruktury krytycznej. Określa też, jak te obiekty mają być oznaczone. Od czwartku fotografowanie bez zezwolenia tych obiektów będzie traktowane jako wykroczenie - grozić za to będzie grzywna albo areszt. Wcześniej, z powodu braku odpowiednich oznaczeń, służby nie były w stanie egzekwować takich zakazów. Rozporządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw 3 kwietnia.

Rozporządzenie ministra obrony narodowej z 27 marca 2025 r. dotyczy trybu oraz terminów wydawania zezwoleń na fotografowanie, filmowanie lub utrwalanie w inny sposób obrazu lub wizerunku obiektów, osób lub ruchomości, o których mowa w art. 616a ust. 1 znowelizowanej 17 sierpnia 2023 r. - ustawy o obronie Ojczyzny.

Daje ono podstawę prawną do interwencji organów porządkowych (cywilnych i wojskowych) w stosunku do osób, które bez zezwolenia fotografują, filmują lub utrwalają w inny sposób obraz lub wizerunek obiektów, osób lub ruchomości obiektów szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa lub obronności państwa, obiektów resortu obrony narodowej oraz obiektów infrastruktury krytycznej.

Zakaz fotografowania obejmuje wszelkie sposoby utrwalania, fotografowania i filmowania zarówno z poziomu terenu, jak i z powietrza. Regulacja dotyczy organów, instytucji, formacji, przedsiębiorców lub jednostek organizacyjnych, w których właściwości znajdują się obiekty.

Wojskowi mówią o zdjęciach znalezionych u obcych agentów

To dla nas żołnierzy bardzo ważna sprawa, ponieważ zmieniła nam się sytuacja w domenie bezpieczeństwa, również na terytorium Rzeczpospolitej - powiedział w środę dziennikarzom szef sztabu generalnego WP gen. Wiesław Kukuła.

Jak podkreślił, wprowadzenie przepisów było konieczne ze względu na rosnące zagrożenie ze strony obcych służb wywiadowczych. Obserwujemy szereg drobnych aktywności, które mają na celu pozyskiwanie informacji o naszej infrastrukturze krytycznej. U zatrzymywanych agentów znajdujemy informacje zdjęciowe o położeniu naszych wojsk i jednostek wojskowych. Dlatego jako siły zbrojne poprosiliśmy ustawodawcę o zmianę zapisu (...) i wprowadzenie tego zakazu - oświadczył gen. Kukuła. Dodał, że były to "bardzo często osoby związane z wywiadem Federacji Rosyjskiej czy też Białorusi".

Wcześniej przez kilka lat mieliśmy sytuację, kiedy było to prawnie dozwolone - przypomniał.

Podobne przepisy obowiązują w innych państwach

To jest narzędzie skierowane przeciwko obcym służbom i wspierające stworzenie pewnej kultury odpowiedzialności za nasze bezpieczeństwo - podkreślił szef sztabu generalnego odnosząc się do rozporządzenia. Jak dodał, "to nie jest nowość, to jest zwyczaj i prawo obowiązujące w bardzo wielu państwach".