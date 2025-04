Papież Franciszek, który niedawno walczył z ciężką chorobą, planuje uczestniczyć w wybranych uroczystościach Wielkiego Tygodnia. Rekonwalescencja Ojca Świętego trwa, jednak jak informują media, być może w Wielki Czwartek odwiedzi on rzymskie więzienie.

Papież Franciszek podczas Niedzieli Palmowej / Fabio Frustaci / PAP

88-letni papież spędził ponad pięć tygodni w szpitalu z powodu obustronnego zapalenia płuc. Obecnie kontynuuje terapię i fizjoterapię w Domu Świętej Marty w Watykanie. Jego stan zdrowia poprawia się, co daje nadzieję na jego obecność podczas kluczowych momentów Wielkiego Tygodnia.

W środę, po ponad dwumiesięcznej przerwie, odbyła się pierwsza grupowa audiencja papieska. Franciszek spotkał się z lekarzami i przedstawicielami rzymskiej Polikliniki Gemelli oraz watykańskiej służby zdrowia, dziękując im za opiekę. Jego głos, który ucierpiał w wyniku długotrwałej tlenoterapii, jest coraz lepszy, co mogli zauważyć wierni podczas niedzielnej mszy.

Dziennik "Corriere della Sera" informuje, że papież poświęca trzy godziny dziennie na fizjoterapię oddechową, motoryczną oraz ćwiczenia głosu. Mimo wyzwań zdrowotnych, Franciszek wyraża chęć uczestnictwa w najważniejszych celebracjach, choć mszom i nabożeństwom będą przewodniczyć kardynałowie jako jego delegaci.

Jak dowiedzieli się watykaniści, w Wielki Czwartek papież chciałby odwiedzić rzymskie więzienie Regina Coeli nad Tybrem. Od początku swego pontyfikatu, z wyjątkiem lockdownu podczas pandemii Covid-19, Franciszek odprawiał msze Wieczerzy Pańskiej poza Watykanem - w szpitalach, więzieniach, ośrodku dla uchodźców.

Uroczystości Wielkiego Tygodnia

Wielki Tydzień rozpocznie się mszą Krzyżma w bazylice Świętego Piotra, a msza Wieczerzy Pańskiej odbędzie się pod przewodnictwem kardynała Mauro Gambettiego. W Wielki Piątek, nabożeństwu Męki Pańskiej przewodniczyć będzie kardynał Claudio Gugerotti, a Drogę Krzyżową w Koloseum poprowadzi kardynał Baldassare Reina z rozważaniami napisanymi przez papieża Franciszka.

Wieczorem w Wielką Sobotę mszę Wigilii Paschalnej w bazylice Św. Piotra odprawi dziekan Kolegium Kardynalskiego, 91-letni kardynał Giovanni Battista Re. To najdłuższa liturgia w roku liturgicznym. W Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego odbędzie się przed południem msza na placu przed bazyliką watykańską pod przewodnictwem kardynała Angelo Comastriego.

Mimo niepewności co do pełnego udziału papieża w uroczystościach, jest nadzieja, że Franciszek, podobnie jak w latach poprzednich, będzie mógł pozdrowić wiernych i udzielić błogosławieństwa Urbi et Orbi.

Watykan nie przekazał jeszcze oficjalnych informacji na temat udziału papieża w poszczególnych uroczystościach. Decyzje mają być podejmowane z dnia na dzień, z uwzględnieniem stanu zdrowia Franciszka oraz warunków pogodowych.

W Wielki Piątek do Rzymu przybędzie wiceprezydent USA J.D.Vance z żoną Ushą. Podczas watykańskiej części swojej wizyty Vance ma zostać przyjęty przez sekretarza stanu Stolicy Apostolskiej kardynała Pietro Parolina.