ING Bank Śląski podpisał przedwstępną umowę zakupu pozostałych 55 proc. udziałów w Goldman Sachs TFI za 396 mln zł - poinformował bank we wtorkowym komunikacie. Zakończenie transakcji planowane jest w pierwszej połowie 2026 r.
- ING Bank Śląski podpisał przedwstępną umowę zakupu pozostałych 55 proc. udziałów w Goldman Sachs TFI za 396 mln zł.
- Finalizacja transakcji planowana jest na pierwszą połowę 2026 roku.
- Po sfinalizowaniu zakupu, ING będzie posiadać 100 proc. kapitału zakładowego GS TFI, stając się bezpośrednim podmiotem dominującym.
- Przejęcie obejmie 115 500 akcji GS TFI, co odpowiada 55 proc. udziałów i głosów na walnym zgromadzeniu.
ING szacuje, że transakcja obniży skonsolidowany łączny współczynnik kapitałowy oraz współczynnik Tier 1 o ok 34 pb.
Bank podał, że podpisał z Goldman Sachs Asset Management International Holdings B.V. przedwstępną umowę zakupu, na podstawie której zobowiązał się nabyć 115 tys. 500 akcji Goldman Sachs TFI, reprezentujących 55 proc. akcji w kapitale zakładowym i ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu GS TFI.
Cena za 55 proc. akcji w kapitale zakładowym GS TFI została ustalona na 396 mln zł.
"Ostateczna cena nabycia zostanie skorygowana o prognozowany ekwiwalent dywidendy za okres od 1 stycznia 2026 do miesiąca poprzedzającego zamknięcie transakcji" - napisano w komunikacie.
"Dodatkowo, Bank i Sprzedający uzgodnili, że dywidenda z zysku netto za 2025 roku zostanie wypłacona przed datą zamknięcia Transakcji. Ostateczna cena nabycia może podlegać korektom na warunkach przewidzianych w Umowie Zakupu" - dodano.
Obecnie, ING Investment Holding (Polska), spółka w 100 proc. zależna od banku, posiada 94 tys. 500 akcji w kapitale zakładowym GS TFI reprezentujących 45 proc. jej kapitału.
Po zamknięciu transakcji, grupa będzie posiadać 100 proc. kapitału zakładowego GS TFI, a bank stanie się bezpośrednim podmiotem dominującym wobec GS TFI.
Realizacja transakcji zostanie dokonana pod warunkiem ziszczenia się warunków zawieszających m.in. decyzji Komisji Nadzoru Finansowego o stwierdzeniu braku podstaw do zgłoszenia sprzeciwu wobec nabycia przez bank akcji GS TFI w liczbie zapewniającej przekroczenie 50 proc. udziału w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu GS TFI.
Prezes ING Banku Śląskiego Michał Bolesławski cytowany w komunikacie prasowym zwrócił uwagę, że bank coraz większy nacisk kładzie na Private Banking i rozwiązania inwestycyjne. Dodał, że przejęcie pełnej kontroli nad Goldman Sachs TFI jeszcze bardziej umacnia pozycję banku na rynku inwestycyjnym i emerytalnym.
Goldman Sachs TFI obsługuje ponad 736 tys. klientów, zarządzając otwartymi funduszami inwestycyjnymi o różnych klasach aktywów oraz dedykowanymi portfelami asset management. Z udziałem w rynku wynoszącym około 12 proc. zajmuje drugą pozycję na polskim rynku pod względem wartości funduszy rynku kapitałowego. Aktywa zarządzane w ramach transakcji wynoszą 48 mld zł.
ING Bank Śląski obsługuje ponad 5 mln klientów detalicznych i korporacyjnych poprzez kanały cyfrowe i ogólnopolską sieć oddziałów. Na koniec września 2025 r. depozyty klientów wynosiły 230 mld zł, a kredyty klientów 177 mld zł. To - jak podaje bank - czyni ING Bank Śląski trzecim największym bankiem w Polsce.
Bank jest częścią ING Group, która posiada 75 proc. udziałów, a pozostałe 25 proc. znajduje się w rękach akcjonariuszy mniejszościowych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.