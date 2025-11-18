ING Bank Śląski podpisał przedwstępną umowę zakupu pozostałych 55 proc. udziałów w Goldman Sachs TFI za 396 mln zł - poinformował bank we wtorkowym komunikacie. Zakończenie transakcji planowane jest w pierwszej połowie 2026 r.

Finalizacja transakcji planowana jest na pierwszą połowę 2026 roku.

Po sfinalizowaniu zakupu, ING będzie posiadać 100 proc. kapitału zakładowego GS TFI, stając się bezpośrednim podmiotem dominującym.

Przejęcie obejmie 115 500 akcji GS TFI, co odpowiada 55 proc. udziałów i głosów na walnym zgromadzeniu.

ING szacuje, że transakcja obniży skonsolidowany łączny współczynnik kapitałowy oraz współczynnik Tier 1 o ok 34 pb.

Bank podał, że podpisał z Goldman Sachs Asset Management International Holdings B.V. przedwstępną umowę zakupu, na podstawie której zobowiązał się nabyć 115 tys. 500 akcji Goldman Sachs TFI, reprezentujących 55 proc. akcji w kapitale zakładowym i ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu GS TFI.

Cena za 55 proc. akcji w kapitale zakładowym GS TFI została ustalona na 396 mln zł.

"Ostateczna cena nabycia zostanie skorygowana o prognozowany ekwiwalent dywidendy za okres od 1 stycznia 2026 do miesiąca poprzedzającego zamknięcie transakcji" - napisano w komunikacie.

"Dodatkowo, Bank i Sprzedający uzgodnili, że dywidenda z zysku netto za 2025 roku zostanie wypłacona przed datą zamknięcia Transakcji. Ostateczna cena nabycia może podlegać korektom na warunkach przewidzianych w Umowie Zakupu" - dodano.

Obecnie, ING Investment Holding (Polska), spółka w 100 proc. zależna od banku, posiada 94 tys. 500 akcji w kapitale zakładowym GS TFI reprezentujących 45 proc. jej kapitału.

Po zamknięciu transakcji, grupa będzie posiadać 100 proc. kapitału zakładowego GS TFI, a bank stanie się bezpośrednim podmiotem dominującym wobec GS TFI.

Realizacja transakcji zostanie dokonana pod warunkiem ziszczenia się warunków zawieszających m.in. decyzji Komisji Nadzoru Finansowego o stwierdzeniu braku podstaw do zgłoszenia sprzeciwu wobec nabycia przez bank akcji GS TFI w liczbie zapewniającej przekroczenie 50 proc. udziału w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu GS TFI.

Prezes ING Banku Śląskiego Michał Bolesławski cytowany w komunikacie prasowym zwrócił uwagę, że bank coraz większy nacisk kładzie na Private Banking i rozwiązania inwestycyjne. Dodał, że przejęcie pełnej kontroli nad Goldman Sachs TFI jeszcze bardziej umacnia pozycję banku na rynku inwestycyjnym i emerytalnym.

Goldman Sachs TFI obsługuje ponad 736 tys. klientów, zarządzając otwartymi funduszami inwestycyjnymi o różnych klasach aktywów oraz dedykowanymi portfelami asset management. Z udziałem w rynku wynoszącym około 12 proc. zajmuje drugą pozycję na polskim rynku pod względem wartości funduszy rynku kapitałowego. Aktywa zarządzane w ramach transakcji wynoszą 48 mld zł.

ING Bank Śląski obsługuje ponad 5 mln klientów detalicznych i korporacyjnych poprzez kanały cyfrowe i ogólnopolską sieć oddziałów. Na koniec września 2025 r. depozyty klientów wynosiły 230 mld zł, a kredyty klientów 177 mld zł. To - jak podaje bank - czyni ING Bank Śląski trzecim największym bankiem w Polsce.

Bank jest częścią ING Group, która posiada 75 proc. udziałów, a pozostałe 25 proc. znajduje się w rękach akcjonariuszy mniejszościowych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.