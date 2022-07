Inflacja znowu w górę. Ceny towarów i usług konsumpcyjnych są wyższe o 15,6 proc. niż przed rokiem. To najwięcej od 1997 roku. Żywność zdrożała o kilkanaście procent.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

Jak podał Główny Urząd Statystyczny, inflacja w czerwcu rok do roku wyniosła 15,6 proc. To najwięcej od marca 1997 roku. Tylko w ciągu miesiąca ceny wzrosły o 1,5 proc.

Dane GUS to jak na razie tzw. szybki szacunek podający ogólne dane. Według niego żywność w ciągu roku zdrożała 14,1 proc. Inflacja miesięczna wyniosła 0,7 proc.

Inflacja wciąż rośnie / GUS /

Bardzo szybko drożało paliwo, co wielu odczuwało na stacjach. Płacimy za nie 46,7 proc. więcej niż przed rokiem. Zaledwie w ciągu miesiąca ceny skoczyły o 9,4 proc.

GUS podał także dane dotyczące cen energii. Jej ceny są wyższe o 35,3 proc. niż w czerwcu 2021 roku.

Ekonomiści mBanku szacują, że inflacja bazowa (a więc po wyłączeniu cen żywności i energii) wzrosła do 9,2 proc. To dużo, jednak mniej od prognoz, co sugeruje "solidne spowolnienie tej miary inflacji".

Kiedy inflacja spadnie?

Inflacja najprawdopodobniej nie powiedziała ostatniego słowa. W kolejnych miesiącach będziemy mieli do czynienia z coraz droższą żywnością, co ma związek z wojną oraz suszami. Marcin Klucznik z Polskiego Instytutu Ekonomicznego szacował, że w sierpniu za jedzenie będziemy płacili nawet 20 proc. więcej niż przed rokiem.

Analitycy spodziewają się, że do końca roku będziemy mieli do czynienia z dwucyfrową inflacją. Prezes NBP Adam Glapiński sugerował, że wskaźnik na początku 2023 roku może spaść do 6 proc. , jednak scenariusz ten wydaje się na razie zbyt optymistyczny. Według Klucznika, stabilizacja inflacji do celu Narodowego Banku Polskiego (2,5 proc. z możliwym odchyleniem o 1 pkt proc.) zajmie przynajmniej 3 lata.

W celu ograniczenia inflacji Rada Polityki Pieniężnej już dziewięć razy podnosiła stopy procentowe . Adam Glapiński na ostatniej konferencji ogłosił, że jesteśmy bliżej końca cyklu podwyżek, a nawet rysował perspektywę obniżania stóp. Dla wielu jednak takie zapowiedzi są przedwczesne. Złoty zareagował wtedy sporym spadkiem.

Jednocześnie mamy sygnały z innych sektorów, że wzrost gospodarczy (a więc i wzrost cen) może spowolnić. W czerwcu wskaźnik PMI, badający sytuację polskiego przemysłu, spadł do najniższego poziomu od początku pandemii. Według Piotra Bujaka, głównego ekonomisty PKO, w takiej sytuacji "nie ma co myśleć o dalszym zaostrzaniu polityki pieniężnej".

Wynagrodzenia rosną wolniej od inflacji. Przynajmniej te brutto

Według ostatnich danych GUS, średnie wynagrodzenie w maju było wyższe o 13,5 proc. rok do roku. To oznacza, że płace rosły wolniej niż inflacja , która wyniosła w tamtym miesiącu 13,9 proc. Oznacza to, że realnie wynagrodzenia spadają. Niewykluczone, że taka sytuacja utrzyma się także w czerwcu i kolejnych miesiącach. Takie spadki to zapowiedź spowolnienia gospodarczego.