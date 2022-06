​Nie widzę możliwości, aby w przyszłym roku inflacja obniżyła się znacząco wobec tego, co mamy w tym roku. Trzeba pamiętać o tym, że już od stycznia czekają nas duże wzrosty taryf, głównie cen energii elektrycznej i gazu, które z kolei będą się przekładały na inne towary i usługi. To będzie kolejny strzał inflacyjny - powiedział w wywiadzie członek Rady Polityki Pieniężnej Ludwik Kotecki.

Ludwik Kotecki / Wojciech Olkuśnik / PAP/EPA

W rozmowie z portalem Business Insider Ludwik Kotecki stwierdził, że według niego - wbrew temu co kilka dni temu mówił prezes NBP Adam Glapiński - nie jesteśmy blisko końca cyklu podwyższania stóp procentowych.

Działania RPP są mało efektywne, bo neutralizuje je polityka budżetowa, która działa silnie proinflacyjnie - mówił. Według niego, działania rządu powinny być spójne z polityką antyinflacyjną, a na to się nie zanosi.

W tym i przyszłym roku potrzebujemy konsolidacji finansów publicznych. Jeśli jej nie będzie, to inflacja będzie dalej rosła i istnieje ryzyko, że nie będziemy rozmawiali o dwucyfrowej dynamice cen z jedynką z przodu, tylko być może z dwójką - mówił Kotecki.

Adam Glapiński na konferencji prasowej po ostatnim posiedzeniu RPP stwierdził, że inflacja będzie się stabilizowała w drugiej połowie roku i w styczniu spadnie ona do poziomu 6 proc. Kotecki uważa jednak to założenie za zbyt optymistyczne.

Nie widzę możliwości, aby w przyszłym roku inflacja obniżyła się znacząco wobec tego, co mamy w tym roku. Trzeba pamiętać o tym, że już od stycznia czekają nas duże wzrosty taryf, głównie cen energii elektrycznej i gazu, które z kolei będą się przekładały na inne towary i usługi. To będzie kolejny strzał inflacyjny. Nie wiemy, jak ma wyglądać przywrócenie VAT i akcyzy do poziomów z zeszłego roku. Polityka pieniężna nie może tych ryzyk nie uwzględniać - mówił.

Według Koteckiego członkowie RPP powinni odbyć rozmowę z urzędnikami Ministerstwa Finansów, by wypracować wspólną strategię walki z inflacją. Dodatkowo według niego NBP powinien wyemitować obligacje oprocentowane na poziomie inflacji, które ściągnęłyby część pieniądza z rynku.

One przestałyby napędzać wzrost cen, a zwiększyły oszczędności gospodarstw domowych. Do tego banki komercyjne zostałyby zmuszone takim ruchem do wyraźniejszego podniesienia oprocentowania lokat - twierdził.