Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w maju wzrosło o 13,5 proc. rok do roku. Inflacja w tym miesiącu była jednak wyższa i wyniosła 13,9 proc. Oznacza to, że po raz pierwszy od bardzo dawna realnie płace spadły. Odnotowano także niższy wzrost zatrudnienia.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

Przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w maju 2022 roku wyniosło 6399,59 zł, co oznacza wzrost o 13,5 proc. rok do roku - podał Główny Urząd Statystyczny. Pamiętajmy, że sektor przedsiębiorstw to firmy zatrudniające ponad 9 osób. Płace w mniejszych przedsiębiorstwach są zazwyczaj niższe.

Dane są sporo niższe od konsensusu prognoz ekonomistów, którzy spodziewali się, że płace będą rosły szybciej. Zakładali oni wzrost wynagrodzeń o 14,7 proc.

Pamiętajmy, że inflacja w maju rok do roku wyniosła 13,9 proc. Wzrost wynagrodzeń poniżej inflacji oznacza, że płace realnie spadły o 0,4 proc. - czyli choć dostajemy więcej, to możemy kupić mniej. Ostatni raz taką sytuację mieliśmy w maju 2020 roku, gdy obowiązywały liczne restrykcje pandemiczne. W kolejnych miesiącach płace rosły szybciej. Podobnie jak w latach przed pandemią koronawirusa.

Wolniej od przewidywań wzrosło także zatrudnienie. W maju było ono wyższe o 2,4 proc. niż rok temu. Eksperci zakładali wzrost o 2,6 proc.

Eksperci wskazują, że spadek realnych wynagrodzeń to zapowiedź spowolnienia gospodarczego. Może być jednak też czynnikiem, który wpłynie z czasem na obniżenie inflacji.