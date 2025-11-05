Główny Urząd Statystyczny opublikował najnowsze dane dotyczące wynagrodzeń w Polsce. Mediana miesięcznych wynagrodzeń brutto w gospodarce narodowej w maju 2025 roku wyniosła 7 082 zł. To o 18,4 procent mniej niż przeciętne wynagrodzenie brutto, które w tym samym okresie osiągnęło poziom 8 678,90 zł. Co oznacza ta różnica i jak kształtują się zarobki w poszczególnych sektorach oraz grupach społecznych?

Ile naprawdę zarabiają Polacy? (zdj. ilustracyjne) / Shutterstock

Mediana wynagrodzeń to wartość, która dzieli wszystkich zatrudnionych na dwie równe grupy - połowa pracowników zarabia mniej, a połowa więcej niż wynosi mediana. W maju 2025 roku mediana wyniosła 7 082 zł brutto, co pokazuje, że większość Polaków zarabia znacznie mniej niż przeciętna krajowa. Przeciętne wynagrodzenie, czyli średnia, jest bowiem zawyżana przez najwyższe pensje, które otrzymuje stosunkowo niewielka grupa pracowników.

W porównaniu do maja 2024 roku, mediana wzrosła nominalnie o 9,3 procent, co może cieszyć, jednak w zestawieniu z kwietniem 2025 roku odnotowano spadek o 2,5 procent. Te wahania pokazują, jak dynamicznie zmienia się sytuacja na rynku pracy.

Gdzie zarabia się więcej?

Analizując dane według sektorów, wyraźnie widać, że pracownicy sektora publicznego mogą liczyć na wyższe wynagrodzenia. Mediana w tym sektorze wyniosła aż 8 260 zł, czyli 116,6 procent wartości ogółem. Dla porównania, w sektorze prywatnym mediana wyniosła 6 466,59 zł, co stanowi 91,3 procent wartości ogółem. Różnica ta pokazuje, że stabilność zatrudnienia i wyższe płace w sektorze publicznym wciąż są mocnymi atutami tej części rynku pracy.

Kolejnym czynnikiem wpływającym na wysokość zarobków jest wielkość przedsiębiorstwa. Najwyższe mediany wynagrodzeń odnotowano w firmach zatrudniających 1 000 i więcej osób - aż 8 279,38 zł, co stanowi 116,9 procent wartości ogółem. W najmniejszych podmiotach, zatrudniających do 9 osób, mediana wyniosła jedynie 4 666 zł (65,9 procent wartości ogółem). Oznacza to, że duże firmy oferują swoim pracownikom znacznie lepsze warunki finansowe niż małe przedsiębiorstwa.

Wiek i płeć mają znaczenie

Dane GUS potwierdzają, że różnice w wynagrodzeniach ze względu na płeć nadal są obecne. Mediana wynagrodzeń mężczyzn wyniosła 7 299,68 zł, czyli 103,1 procent wartości ogółem, podczas gdy kobiety zarabiały przeciętnie 6 897,36 zł (97,4 procent wartości ogółem). Choć różnica ta nie jest ogromna, to jednak pokazuje, że luka płacowa wciąż istnieje i wymaga dalszych działań na rzecz równości.

Wiek pracownika ma istotny wpływ na wysokość wynagrodzenia. Najwyższą medianę odnotowano w grupie wiekowej 35-44 lata - aż 7 397,55 zł, co stanowi 104,5 procent wartości ogółem. To właśnie osoby w tym wieku mogą liczyć na najlepsze zarobki, co wiąże się z doświadczeniem i często wyższymi stanowiskami.

Najniższą medianę odnotowano wśród najmłodszych pracowników, w wieku 24 lata i mniej - 5 731 zł, czyli 80,9 procent wartości ogółem. To pokazuje, że młodzi dopiero rozpoczynający karierę zawodową muszą liczyć się z niższymi zarobkami.