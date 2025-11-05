Uderzenie w grupę szantażystów wyłudzających pieniądze od osób, którym grożono upublicznieniem intymnych zdjęć uzyskanych w trakcie internetowych znajomości. Policjanci z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości zatrzymali trzech mężczyzn, którzy prali pieniądze z procederu nazywanego "sextortion".

Grupa nawiązuje kontakt przez komunikatory internetowe (zdj. ilustracyjne) / Shutterstock

W tej chwili wiadomo, że grupa zajmująca się wymuszeniami szantażowała co najmniej 70 osób. Wyłudzić od nich miała 140 tysięcy złotych.

Zatrzymani mężczyźni to nie są bezpośredni szantażyści - tych nie udało się jeszcze namierzyć. Zatrzymani transferowali wyłudzone pieniądze na różne konta i mają zarzuty prania środków pochodzących z przestępstwa. Są w wieku od 30 do 65 lat. Orzeczono wobec nich poręczenia majątkowe, policyjny dozór oraz zakaz opuszczania kraju.

Grupa nawiązuje kontakt przez komunikatory internetowe. Podstawione osoby mają wzbudzać zaufanie pokrzywdzonych. Potem w podstępny sposób wyłudzają od swych ofiar intymne zdjęcia lub materiały wideo.

Czasami do kontaktu wykorzystują sztucznie wygenerowane postacie. Po uzyskaniu zdjęć lub filmów grożą ich opublikowaniem, żądając pieniędzy.