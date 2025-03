Średnia składka OC komunikacyjnego po III kwartałach 2024 roku wynosiła 532 zł, zgodnie z publikacją Polskiej Izby Ubezpieczeniowej. Wysokość składki na OC zależna jest od wielu czynników, dotyczących zarówno ubezpieczanego pojazdu, jak i jego posiadacza. Sprawdź, ile trzeba zapłacić za taką ochronę.

Obowiązek ubezpieczenia pojazdu

Ubezpieczenie samochodu w ramach OC jest obowiązkiem posiadacza pojazdu mechanicznego. Nakładany jest on na mocy przepisów ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych. Jeśli się z niego nie wywiążesz, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny nałożyć może na Ciebie wysoką karę finansową - już za jeden dzień pozostawania bez ochrony.

Towarzystwa ubezpieczeniowe, oferujące ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, zobowiązane są do oferowania go z takim samym zakresem ochrony i z takimi samymi sumami ubezpieczenia określonymi w ustawie. Nie mają jednak z góry określonej ceny za OC. Od czego ona zależy?

Co wpływa na wysokość składki na OC w 2025 roku?

Przy kalkulowaniu ceny ubezpieczenia auta brane są pod uwagę jego:

marka i model,

rok produkcji,

stan licznika,

moc silnika,

typ paliwa,

miejsce parkowania w nocy,

miejsce rejestracji pojazdu,

zakładany roczny przebieg,

sposób użytkowania - np. prywatnie, jako taksówka, czy pojazd firmowy.

Prócz tego ubezpieczyciele sprawdzają czynniki dotyczące osoby ubezpieczającej pojazd. Liczy się więc:

wiek,

stan cywilny,

rok uzyskania prawa jazdy (doświadczenie za kierownicą),

przebieg historii ubezpieczenia (szkodowość).

Zazwyczaj ubezpieczyciele uwzględniają przy szacowaniu wysokości składki na OC także fakt, czy auto będą prowadzić inni kierowcy niż właściciel i czy mają oni mniej niż 25 lat (są zaliczani do grona tzw. młodych kierowców). Jeśli tak, może to podwyższyć wysokość ceny na ubezpieczenie samochodu.

Dodatkowo w wielu towarzystwach otrzymasz zniżkę na OC, jeśli zdecydujesz się je wykupić online lub w pakiecie OC AC.

Kalkulacja składki na OC - przykład

Warto, byś przyjrzał się realnej kalkulacji składki na OC. Weźmy pod uwagę samochód Toyota Aygo zarejestrowany w Częstochowie, który ma 5 lat (rocznik produkcji 2020). Do tego jest to pojazd użytkowany prywatnie, z przebiegiem 65 tys. km i zakładanym rocznym przebiegiem poniżej 5000 km. Należy do kobiety, w wieku 40 lat, która ma dobry przebieg historii ubezpieczenia OC.

Ile wyniesie składka na OC dla takiego pojazdu? Kalkulator OC ubezpieczyciela UNIQA wyliczył, że cena wynosie 706 zł na rok, z naliczoną 15-procentową zniżką za wykupienie ochrony online. Dodatkowo ubezpieczyciel prezentuje ofertę pakietu OC i AC w cenie od 1699 zł na rok. Ubezpieczenie AC może mieć różne warianty, a najtańsza polisa zapewni minimalną ochronę.

Warto zawsze sprawdzać, jak kształtuje się wysokość ceny OC dla danego pojazdu i wybrać taki wariant polisy i zakres ubezpieczenia, który będzie Ci najbardziej odpowiadał. Możesz kupić ubezpieczenie samochodu OC w trybie online i zaoszczędzić.