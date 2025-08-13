W drugim kwartale 2025 roku Produkt Krajowy Brutto wzrósł o 3,4 proc. w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku - przekazał Główny Urząd Statystyczny. Te dane skomentowali premier Donald Tusk i minister finansów Andrzej Domański. "Polska gospodarka jest najszybciej rozwijającą się gospodarką w Europie" - stwierdził szef rządu.

Premier Donald Tusk podczas konferencji prasowej w ramach wizyty w Zakładach Chemicznych „Nitro-Chem” / Mikołaj Kuras / PAP

W środę Główny Urząd Statystyczny poinformował w szybkim szacunku, że w II kwartale tego roku PKB Polski wzrósł o 3,4 proc. rok do roku wobec wzrostu o 3,2 proc. rok do roku w I kwartale. W ujęciu kwartał do kwartału PKB w II kwartale wzrósł o 0,8 proc., po wzroście o 0,7 proc. kdk kwartał wcześniej.

"Najszybciej rozwijająca się gospodarka w Europie? Polska! Można? Można" - napisał w środę na platformie X szef polskiego rządu, załączając grafikę o wzroście PKB w II kwartale tego roku w Unii Europejskiej.