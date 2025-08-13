W drugim kwartale 2025 roku Produkt Krajowy Brutto wzrósł o 3,4 proc. w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku - przekazał Główny Urząd Statystyczny. Te dane skomentowali premier Donald Tusk i minister finansów Andrzej Domański. "Polska gospodarka jest najszybciej rozwijającą się gospodarką w Europie" - stwierdził szef rządu.

W środę Główny Urząd Statystyczny poinformował w szybkim szacunku, że w II kwartale tego roku PKB Polski wzrósł o 3,4 proc. rok do roku wobec wzrostu o 3,2 proc. rok do roku w I kwartale. W ujęciu kwartał do kwartału PKB w II kwartale wzrósł o 0,8 proc., po wzroście o 0,7 proc. kdk kwartał wcześniej.

"Najszybciej rozwijająca się gospodarka w Europie? Polska! Można? Można" - napisał w środę na platformie X szef polskiego rządu, załączając grafikę o wzroście PKB w II kwartale tego roku w Unii Europejskiej.

Natomiast minister Domański ocenił, że "przyspieszamy". "Polska gospodarka w 2 kwartale wzrosła o 3,4 proc. wobec 3,2 proc. kwartał wcześniej. W otoczeniu niskiego wzrostu w UE, nasza gospodarka wykazuje wyjątkową odporność" - poinformował minister. 

Co zaważyło?

Mariusz Zielonka z Konfederacji Lewiatan zwrócił uwagę, że to wynik przedstawiony przez GUS jest zgodny z oczekiwaniami rynku. Zaznaczył, że wstępne dane nie obfitują w szczegóły, ale - jego zdaniem - można podejrzewać, iż to konsumpcja wraz z inwestycjami miała największy wpływ na PKB. 

"Biorąc pod uwagę, że wiele firm, przygotowując się do zapowiadanych wojen celnych, gromadziło produkowane materiały i półprodukty, prawdopodobnie i zapasy odgrywały znaczącą rolę we wzroście gospodarczym" - napisał Zielonka w komentarzu.

Według niego wynik II kwartału zbliża Polskę do realizacji prognoz Komisji Europejskiej o 3,4-proc. wzroście polskiego PKB w tym roku, a nie prognoz Ministerstwa Finansów o 3,7-proc. dynamice. "Nie zmienia to jednak faktu, że nadal jesteśmy najszybciej rozwijającą się gospodarką Unii Europejskiej" - zauważył ekonomista.