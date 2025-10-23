Ceny w polskich sklepach znów idą w górę. Najnowszy raport ASM Sales Force Agency pokazuje, że we wrześniu średnia cena koszyka najpopularniejszych produktów codziennego użytku wzrosła aż o 5,43 zł w stosunku do sierpnia. Sieci handlowe już teraz przygotowują się na gorący sezon przedświąteczny, a konsumenci muszą liczyć się z kolejnymi podwyżkami.

Wrześniowe zakupy coraz droższe. Sklepy szykują się na sezon przedświąteczny – raport ASM SFA / Shutterstock

Wrzesień przyniósł wyraźny wzrost cen w 10 z 13 sieci handlowych - średnia cena koszyka to 323,03 zł, czyli +1,71 proc. względem sierpnia.

Najtańsze zakupy zrobisz w Auchan (286,58 zł), a najdrożej zapłacisz w Netto (354,17 zł) - różnica aż 137,33 zł!

Największe podwyżki dotknęły chemię gospodarczą i kosmetyki, z produktami drożejącymi nawet o 8 proc., np. płyn do WC (+7,12 proc.) i szampon (+5,86 proc.).

Różnice cenowe między sieciami nadal ogromne, co zachęca do szukania promocji i porównywania ofert przy zakupach.

Wyraźny wzrost cen po spokojnym sierpniu

​Po stosunkowo stabilnym sierpniu wrzesień przyniósł wyraźne odbicie cen w sklepach. Z raportu "Koszyk Zakupowy ASM SFA" wynika, że w 10 na 13 zbadanych sieci handlowych ceny wzrosły. Tylko w trzech sieciach konsumenci mogli cieszyć się niższymi rachunkami niż miesiąc wcześniej. Średnia cena koszyka zakupowego, obejmującego najpopularniejsze produkty codziennego użytku, wyniosła 323,03 zł - to o 5,43 zł (czyli 1,71 proc.) więcej niż w sierpniu.

Eksperci wskazują, że to dopiero początek jesiennych podwyżek, a sklepy już teraz zaczynają przygotowywać się na sezon przedświąteczny.

Które sklepy najtańsze, a które najdroższe?

Analiza cen wykazała, że najtańsze zakupy można było zrobić w sieci Auchan. Tylko tam cena przykładowego koszyka nie przekroczyła 300 zł i wyniosła dokładnie 286,58 zł - to zaledwie 2 grosze (0,01 proc.) więcej niż w sierpniu. Na drugim miejscu znalazła się sieć Makro Cash & Carry, gdzie za ten sam zestaw produktów trzeba było zapłacić 302,88 zł, a tuż za nią uplasował się E.Leclerc z ceną 305,25 zł.

Na drugim biegunie zestawienia znalazła się sieć Netto, gdzie za koszyk zakupowy zapłaciliśmy aż 354,17 zł. Warto zauważyć, że w Selgros Cash & Carry ceny wzrosły aż o 5,96 proc., co czyni tę sieć liderem wrześniowych podwyżek. Z kolei w Kauflandzie odnotowano spadek cen o 1,44 proc.

Wśród tradycyjnych hipermarketów średnia cena koszyka wyniosła 307,78 zł, co czyni je korzystniejszym wyborem niż niektóre sklepy specjalistyczne czy sieci dyskontowe.

Chemia i kosmetyki liderami podwyżek

Największe podwyżki we wrześniu dotknęły segmentu chemii gospodarczej i kosmetyków.

"Podwyżki w chemii gospodarczej i kosmetykach - w tym nawet o 8 proc. - mogą wynikać z rosnących kosztów surowców oraz transportu. To segment, który reaguje szybciej na zmiany kosztów produkcji niż żywność" - podkreśla Kamil Kruk z ASM SFA, cytowany w raporcie.

Z danych ASM SFA wynika, że najbardziej podrożał płyn do WC (aż o 7,12 proc.), szampon do włosów (5,86 proc.) oraz herbata (4,55 proc.). Jedynym produktem, który odnotował spadek ceny, był żel pod prysznic - potaniał o 0,82 proc.

Duże różnice między sieciami - gdzie szukać oszczędności?

Raport pokazuje, że różnice w cenach tych samych produktów w różnych sieciach handlowych są nadal bardzo duże. Gdyby złożyć koszyk z najtańszych ofert dostępnych w poszczególnych sklepach, za zakupy zapłacilibyśmy 248 zł. To o 7,17 zł więcej niż w sierpniu. Natomiast w przypadku wyboru najdroższych opcji, rachunek wyniósłby aż 385,33 zł, co oznacza wzrost o 6,14 zł w skali miesiąca.

Różnica między najtańszym a najdroższym koszykiem wyniosła 137,33 zł - to o 1,03 zł mniej niż w poprzednim miesiącu, ale wciąż to znacząca kwota, która może skłonić Polaków do bardziej przemyślanych zakupów i poszukiwania promocji.

Co znalazło się w koszyku? Metodologia badania

W badaniu ASM SFA przeanalizowano ceny 40 najpopularniejszych produktów codziennego użytku, obejmujących nabiał, mięso, wędliny i ryby, chemię domową, kosmetyki, owoce i warzywa, produkty tłuszczowe oraz inne artykuły spożywcze. Porównano ceny tych samych marek i gramatur w 13 sieciach handlowych - zarówno w sklepach tradycyjnych, jak i internetowych oraz hybrydowych.

Tak szeroko zakrojona analiza pozwala na wiarygodne porównanie realnych kosztów zakupów w polskich sklepach i pokazuje, jak bardzo ceny potrafią się różnić w zależności od sieci, a także jak zmieniają się one z miesiąca na miesiąc.