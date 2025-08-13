Ponad 3,8 tys. osób pobiera świadczenie honorowe dla stulatków - informuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Ten dodatek do emerytury lub renty wynosi obecnie ponad 6,5 tys. zł brutto.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

Świadczenia honorowe z tytułu ukończenia 100 lat wypłacane są od 1 stycznia 2025 r. Przysługują osobom mającym polskie obywatelstwo, które ukończyły 100 lat i mają prawo do emerytury lub renty.



Każda osoba, która obchodzi setne urodziny, może otrzymać świadczenie honorowe. Raz przyznane - ZUS wypłaca co miesiąc, dodatkowo do podstawowego świadczenia. Obecnie świadczenie honorowe wynosi 6 589,67 zł brutto - poinformował Grzegorz Dyjak z biura prasowego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

ZUS obecnie wypłaca świadczenie honorowe dla ponad 3,8 tys. osób. Jego wysokość podlega corocznej waloryzacji, która, jak w przypadku emerytur i rent, odbywa się w marcu. Co ważne, jest przyznawane z urzędu, więc nie trzeba o nie wnioskować.

Wniosek o świadczenie dla stulatków mogą złożyć osoby, które nie mają prawa do własnej emerytury czy renty, ale mają obywatelstwo polskie, ukończyły 100 lat i miały centrum interesów osobistych lub gospodarczych w Polsce przez co najmniej 10 lat po ukończeniu 16. roku życia. W takiej sytuacji ZUS przyzna świadczenie od miesiąca, w którym złożony został wniosek.