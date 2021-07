Czy zakaz niedzielnego handlu zostanie zniesiony? W przyszłym tygodniu może to zrobić Trybunał Konstytucyjny. Na wtorkowej wokandzie jest wielokrotnie odkładania rozprawa w tej sprawie. To może być jednym z najciekawszych gospodarczych tematów najbliższych dni.

Zdj. ilustracyjne / Leszek Szymański / PAP

Gdy władza wprowadziła zakaz niedzielnego handlu, przedsiębiorcy to oprotestowali, przekonując, że jest on nieuprawnioną ingerencją w swobodę działalności gospodarczej i w prawo do pracy. Czy to słuszne zarzuty? We wtorek ma to rozstrzygnąć Trybunał Konstytucyjny, chyba że znowu opóźni rozprawę.

W przyszłym tygodniu czekają nas też rozmowy ratowników medycznych z rządem. Domagają się oni godnych pensji, a nie tylko minimalnych.

Aspekt gospodarczy ma też sprawa projektu nazywanego lex TVN, którym we wtorek zajmie się sejmowa komisja kultury. Jego ewentualne uchwalenie może nie tylko zmusić właścicieli TVN-u do sprzedaży telewizji ale też mieć duże znaczenie dla zagranicznych koncernów rozważających inwestowanie w Polsce.