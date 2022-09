Niebawem ceny paliw na stacjach powinny spadać - ocenia w rozmowie z RMF FM prezes Orlenu. Z Danielem Obajtkiem na Forum Ekonomicznym w Karpaczu spotkał się nasz dziennikarz Michał Zieliński.

Prezes Orlenu Daniel Obajtek nie mówi, na jakie obniżki cen benzyny możemy liczyć. Wypowiada się ostrożnie, zastrzega - że ceny powinny spaść, ale w obecnym czasie niczego nie można być pewnym.

Dlatego też Daniel Obajtek, kiedy dziennikarz RMF FM spytał go, czy promocja na stacjach będzie przedłużona po 15 września, stwierdził, że decyzja zapadnie w ostatniej chwili.



Podejmujemy decyzje biznesowe, ale oczywiście zależy nam na rynku i na pewno taką decyzję podejmiemy na dwa, trzy dni przed końcem tej promocji - zapewnił prezes Orlenu.



Promocja Orlenu do 15 września

W ubiegłym tygodniu Daniel Obajtek poinformował o przedłużeniu wakacyjnej promocji na zakup paliwa na stacjach Orlenu . Do 15 września uczestnicy programu VITAY będą mogli zatankować paliwo z rabatem 30 groszy za litr, a posiadacze Karty Dużej Rodziny z rabatem 40 groszy za litr.

Z promocji mogą korzystać wszyscy zarejestrowani uczestnicy programu VITAY, którzy mają dostęp do aplikacji ORLEN VITAY lub posiadają tradycyjną plastikową kartę VITAY. Do 15 września każdy uczestnik promocji ponownie otrzyma 30 groszy rabatu na litrze dowolnego paliwa (EFECTA lub VERVA) w ramach dwóch tankowań do 50 litrów. Pozwali to nabyć w sumie do 100 litrów paliwa z rabatem.

Dodatkową zniżkę otrzymają uczestnicy programu VITAY, którzy posiadają Kartę Dużej Rodziny. Mogą skorzystać z rabatu wyższego o 10 groszy, co oznacza, że oszczędzą 40 groszy na litrze. Oferta dostępna jest na wszystkich stacjach Orlenu, objętych programem VITAY - zaznaczyła spółka.

24 czerwca PKN Orlen wprowadził promocję dla klientów programu lojalnościowego VITAY; przewiduje ona trzy tankowania miesięcznie do 50 litrów paliwa każde, ze zniżką 30 groszy na litrze w ciągu dwóch wakacyjnych miesięcy.

