Sieć stacji paliwowych BP w Polsce przedłużyła do odwołania swoją promocję paliwową, która umożliwia tankowanie paliwa w niższych cenach - podała spółka w komunikacie.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

Jak wyjaśniono, promocja paliwowa pod nazwą "- 30 gr" przewiduje dla klientów z zarejestrowaną kartą lojalnościową Payback rabat - 30 gr/litr za zakup benzyny lub diesla oraz - 10gr/litr za zakup LPG. Dla klientów z niezarejestrowaną kartą Payback rabat wynosi -10gr/litr za zakup dowolnego rodzaju paliwa.