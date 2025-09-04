„Dla mnie to jest polityczny elementarz. Nie można mówić o różnicach i o tym, co nas dzieli. W Paryżu trzeba zrobić wszystko, aby wykorzystać dobre sygnały i wizytę prezydenta Polski w USA” – mówił w Porannej rozmowie w RMF FM Grzegorz Schetyna. Dziś Donald Tusk będzie uczestniczył w spotkaniu koalicji chętnych. Były szef MSZ wskazał też, że deklaracja Donalda Trumpa w sprawie pozostania wojsk USA w naszym kraju jest „sukcesem Polski”. „Prezydent Karol Nawrocki go odbiera” – dodał.

"Musimy być łącznikiem między polityką amerykańską a europejską"

Po wizycie Karola Nawrockiego w USA przed nami kolejne ważne międzynarodowe spotkanie. Donald Tusk weźmie udział w spotkaniu koalicji chętnych w Paryżu. Premier Tusk będzie mówił o ustaleniach, o kontekście rozmów prezydenta Nawrockiego w Białym Domu. To oczywiste - podkreślił były szef MSZ.

Dla mnie to jest polityczny elementarz. Nie można mówić o różnicach i o tym, co nas dzieli. W Paryżu trzeba zrobić wszystko, aby wykorzystać dobre sygnały i wizytę prezydenta Polski w USA. To musi być nasz atut - obecność premiera Tuska z liderami europejskimi w Paryżu - zaznaczył. Jego zdaniem Warszawa w Paryżu powinna tłumaczyć, jak inwestować w relacje transatlantyckie i co zrobić w relacjach z USA, aby gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy były jeszcze skuteczniejsze. To jest dzisiaj rola polskiej polityki. Musimy być łącznikiem między polityką amerykańską a europejską. Wykorzystać szczególną możliwość, jaką polska polityka ma - umiejętność gry na dwóch fortepianach - ocenił.

"Polska potwierdziła wczoraj swoją wagę"

Senator Koalicji Obywatelskiej komentował też wizytę Karola Nawrockiego w Waszyngtonie. Donald Trump podczas niej powiedział, że amerykańskie wojska pozostaną w Polsce. To jest sukces Polski, prezydent Karol Nawrocki go odbiera. W sposób spektakularny komunikuje mu o nim prezydent Stanów Zjednoczonych - mówił Schetyna.

Ważne jest, żeby to (deklaracja Donalda Trumpa - przyp. RMF FM) było elementem większej całości, czyli wszystkiego, co będzie wynikać z takiej deklaracji. Proszę pamiętać, że to kwestia naszego ogromnego budżetu przeznaczonego na obronność (...). To są także - mówiąc wprost - ogromne zakupy, których dokonujemy na rynku amerykańskim - zaznaczył senator Koalicji Obywatelskiej. Podkreślił, że amerykańska polityka, szczególnie ta ostatnia, jest transakcyjna. Trzeba być podmiotowo traktowanym przez polityków amerykańskich, przez prezydenta USA, ale trzeba to podpierać różnymi innymi aktywnościami - rolą Polski w polityce europejskiej, wpływem na decyzje Europy - wskazał.

Radosław Sikorski szefem rządu?

Stałym punktem Porannej rozmowy w RMF FM są pytania słuchaczy. Jeden z nich chciał się dowiedzieć, czy Grzegorz Schetyna wyobraża sobie Radosława Sikorskiego w roli premiera. Musiałoby dojść do kompletnej zmiany. Premier Tusk musiałby mieć polityczny pomysł na siebie, na polityczną teraźniejszość i przyszłość. Dzisiaj nie ma żadnych takich sygnałów, które mogłyby uprawdopodobniać taki scenariusz- uważa senator KO.

Na uwagę, że media wskazują, iż Tusk w roli premiera jest obciążeniem dla KO, odpowiedział: Ile mówiono o Jarosławie Kaczyńskim, że jest obciążeniem, że z Kaczyńskim PiS już nic nie wygra, że to polityczny koniec... Ja jestem z tego pokolenia, które widziało wielu tych, którzy się skończyli i mieli iść na emeryturę. Widziałem też kariery błyskawiczne, które kończyły się szybkim zakończeniem aktywności - zaznaczył.

Dopytywany, czy wyobraża sobie zmianę premiera w przyszłym roku, wskazał: Uważam, że będzie bardzo dużo rzeczy, które będą nas zaskakiwać do wyborów. Niczego nie można przesądzać. Schetyna uznał jednak, że za dwa lata Tusk wyborów nie przegra.

