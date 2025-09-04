Ponad połowa Polaków (53 proc.) uważa, że Polska nie powinna popierać wejścia Ukrainy do NATO - wynika z sondażu IBRiS przeprowadzonego na zlecenie "Rzeczpospolitej". Przeciwko wsparciu Ukrainy są głównie mężczyźni, pięćdziesięciolatkowie, mieszkańcy wsi i oceniający sytuację swojego gospodarstwa jako raczej złą.

Wołodymyr Zełenski i były szef NATO Jens Stoltenberg podczas szczytu Sojuszu / Shutterstock

52,7 proc. Polaków uważa, że Polska nie powinna popierać wejścia Ukrainy do NATO; 33,5 proc. jest za takim poparciem, 13,8 proc. nie ma zdania.

Przeciwnikami poparcia są głównie wyborcy PiS, Konfederacji i Razem (74 proc. wśród opozycji).

Zwolennikami poparcia są głównie wyborcy obozu rządowego (59 proc.).

W sondażu IBRiS przeprowadzonym na zlecenie "Rzeczpospolitej" ankietowani zostali zapytani, czy Polska powinna popierać wejście Ukrainy do NATO.

Za prowadzeniem takiej polityki opowiedziało się 33,5 proc. badanych. Przeciwnych takiemu rozwiązaniu jest 52,7 proc., a 13,8 proc. nie ma zdania. "Aż 59 proc. wyborców obozu rządowego jest zwolennikami takiej polityki wobec Kijowa (inaczej myśli 29 proc. sympatyków tego obozu), przeciwnikami są głównie stronnicy opozycji (PiS, Konfederacja, Razem) - 74 proc. wskazań" - podała "Rz".

"W grupie przeciwników wsparcia dla integracji Kijowa z Sojuszem Północnoatlantyckim przeważają mężczyźni (64 proc.), pięćdziesięciolatkowie (61 proc.), mieszkańcy wsi (62 proc.), osoby z wykształceniem podstawowym lub zasadniczym zawodowym (71 proc.). Informacje o świecie najczęściej czerpią z TVP (68 proc.) lub TV Republika (65 proc.). Osoby te deklarują poglądy prawicowe (70 proc.), a sytuację swojego gospodarstwa domowego oceniają raczej jako złą (91 proc.)" - czytamy.

Nastroje antyukraińskie zyskują na sile

Dziennik zauważył, że sceptycyzm Polaków wobec Ukrainy w NATO pogłębia się - w sierpniu 2023 r. badanie IBRiS przeprowadzone na zlecenie "Rzeczpospolitej" pokazywało, że 47,7 proc. nie zgadza się, aby już teraz Ukraina mogła stać się członkiem NATO, przeciwnego zdania było 40 proc. Polaków.

Badanie przeprowadzono metodą CATI między 29 a 30 sierpnia 2025 r. na próbie 1069 respondentów.