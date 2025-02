Import samochodów z USA od lat zyskuje na popularności w Polsce – każdego roku trafia do nas od 50 do 60 tysięcy pojazdów, a liczba ta nieustannie rośnie. Atrakcyjne ceny, bogate wyposażenie i unikalne modele to główne powody, dla których Polacy decydują się na sprowadzenie auta zza oceanu. Jednak warto pamiętać, że aż 97% sprawdzanych w autoDNA samochodów z USA miało różnego rodzaju uszkodzenia, co czyni dokładną weryfikację historii pojazdu kluczowym krokiem przed zakupem.

/ Materiały prasowe Za pozornie korzystną ofertą może kryć się ryzyko - wiele pojazdów ma ukryte wady, historię poważnych uszkodzeń lub problemy prawne. Zanim zdecydujesz się na taki zakup, warto dokładnie sprawdzić historię pojazdu i poznać najczęstsze zagrożenia związane z importem aut z USA.

Na co uważać przy sprowadzaniu auta z USA? Według danych autoDNA o problemach aut importowanych z USA za 2024 rok zdecydowana większość używanych samochodów sprowadzanych z USA do Polski ma historię uszkodzeń. Najczęściej występujące problemy to: / Materiały prasowe Najczęstsze uszkodzenia dotyczą przodu pojazdu (48% przypadków), lewego przodu (17%) oraz prawego przodu (15%). Prawdopodobnie oznacza to, że przyczyną odnotowanych szkód są kolizje drogowe, co może powodować uszkodzenia układu jezdnego, prowadzące do dalszych awarii lub pogorszenia funkcjonalności. W konsekwencji mogą one prowadzić do potencjalnych deformacji zawieszenia, uszkodzenia amortyzatorów, elementów układu kierowniczego czy osi pojazdu, które negatywnie wpływają na bezpieczeństwo i komfort jazdy. W analizie problemów aut z USA autoDNA poznasz najczęstsze strefy uszkodzeń dla najchętniej importowanych samochodów z drugiej ręki. / Materiały prasowe Kradzieże - które modele są najbardziej narażone? Nie każdy pojazd sprowadzany z USA jest legalny. Wśród aut, które często figurowały w rejestrach skradzionych pojazdów, dominują marki koreańskie i amerykańskie. Oto 10 modeli z najwyższym prawdopodobieństwem występowania kradzieży w historii pojazdu: Hyundai Elantra (3,41%) Kia Optima (3,09%) Hyundai Sonata (2,93%) Hyundai Tucson (2,60%) Jeep Grand Cherokee (2,32%) Dodge Charger (1,71%) Ford Mustang (1,71%) Dodge Ram 1500 (1,71%) Dodge Challenger (1,54%) Toyota Camry (1,42%)

Dlaczego auta z USA mają uszkodzenia? System ubezpieczeń w USA sprawia, że wiele samochodów trafia na aukcje jako szkody całkowite. Oznacza to, że ubezpieczyciel uznał ich naprawę za nieopłacalną. Czasami jednak takie auta są naprawiane i odsprzedawane do Europy, co może być ryzykowne dla przyszłego właściciela. Według danych autoDNA zbieranych od 50 000+ rzetelnych źródeł szkody można znaleźć w historii nawet w 97% sprawdzanych aut z USA.

Jak sprawdzić uszkodzenia auta z USA? Najlepszym sposobem na uniknięcie zakupu wadliwego pojazdu jest sprawdzenie VIN pojazdu z autoDNA i poznanie jego historii w bazach danych. Raport zawiera: Obecność w bazach skradzionych pojazdów

Wcześniejsze odczyty przebiegów

Odnotowaną historię uszkodzeń

Daty i kraje poprzednich rejestracji

Archiwalne zdjęcia pojazdu

Ważność badania technicznego

Wcześniejsze przeznaczenie pojazdu (np. TAXI)

Wady prawne pojazdu (np. zastawy skarbowe) Przeanalizowanie informacji zbieranych od 15 lat z ponad 50 000 sprawdzonych źródeł pozwala uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek i podjąć świadomą decyzję o zakupie.

Problemy z rejestracją w Polsce To nie koniec potencjalnych problemów z importowanym z Ameryki autem. Nie wszystkie pojazdy z USA spełniają europejskie normy techniczne. Częste przeszkody to: Konieczność dostosowania oświetlenia do europejskich standardów.

Normy emisji spalin, które mogą uniemożliwić rejestrację w niektórych miastach.

Problemy z homologacją.

Czy warto kupować uszkodzone auta z USA? Import auta z USA może być opłacalny, ale niesie za sobą ryzyko. Zdecydowana większość pojazdów ma historię uszkodzeń (97%! wg danych autoDNA), a niektóre mogą być po kradzieży lub zalaniu. Kluczowe jest sprawdzenie VIN pojazdu przed zakupem i analiza historii pojazdu. To pozwala uniknąć kosztownych błędów i wybrać auto, które rzeczywiście warto sprowadzić. RMF 24